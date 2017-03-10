 Lyon’un gecesi: 4-2 – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    ’un gecesi: 4-2

    Lyon’un gecesi: 4-2

    'nde dün oynanan - maçı heyecan fırtınasına sahne oldu.

    'un Diakhaby'le attığı gole , Salah ve Fazio ile yanıt verdi. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Lyon, ikinci yarıda Tolisso, Fekir ve Lacazette ile galibiyete ulaştı: 4-2. Son 16 turunda diğer sonuçlar: APOEL-Anderlecht: 0-1, Kopenhag-Ajax: 2-1, Rostov- Manchester United: 1-1, Celta Vigo- Krasnodar: 2-1, Gent-Genk: 2-5, Schalke-M.Gladbach: 1-1.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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