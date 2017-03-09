UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamlandı. Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kalarak avantaj elde etti. Günün dikkat çeken maçlarında ise Lyon sahasında Roma'yı 4-2 yenerken, Belçika'nın iki takımın karşılaştığı mücadele ise Genk deplasmanda Gent'i 5-2 mağlup etti.



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Olympiakos (Yunanistan) - Beşiktaş (Türkiye): 1-1



Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere): 1-1



APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika): 0-1



Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda): 2-1



Gent (Belçika) - Genk (Belçika): 2-5



Lyon (Fransa) - Roma (İtalya): 4-2



Schalke 04 (Almanya) - B.Mönchengladbach (Almanya): 1-1



Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1