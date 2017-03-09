 Şenol Güneş: "Farklı kazanmalıydık" – Fotomaç – 09 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    : "Farklı kazanmalıydık"

    Şenol Güneş: "Farklı kazanmalıydık"

    Olympiakos - Beşiktaş maçının bitiminde siyah-beyazlıların teknik direktörü konuştu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

    Beşiktaş'ın Olympiakos karşılaşmasının ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

    ŞENOL GÜNEŞ: "3-1, 4-1 DE OLABİLİRDİ"

    İlk yarı kötü, ikinci yarı ise iyi oynadıklarını söyleyen Şenol Güneş, "İlk yarı düşündüğümüz oyunu sahaya yansıtamadık. Hücumda atağaımız olmadı ve takım savunmasında iyi değildik. kendi oyun karakterimizin gerisindeydik. Rakip kolay geldi. Yediğimiz gol de dahil pozisyonlar fazla yoktu. Bizim hatalarımızdan gol bulmaları gerekiyordu, öyle de oldu. İkinci yarı daha iyiydik. İlk yarı ile ikinci yarı, siyah ve beyaz kadar farklı. Galibiyeti alacak skorları da bulabilirdik. 1-1, 1-0'dan daha iyi ama 3-1, 4-1 de olabilirdi. Kaybetseydik de her şey ikinci maça kalacaktı" dedi.

    "KAYSERİSPOR, OLYMPİAKOS'TAN DAHA ZOR"

    Kayserispor maçının Olympiakos'tan daha zor olacağına vurgu yapan Şenol Güneş "Şimdi seyahat yapacağız ve Pazar günü de maç yapacağız. Daha zor bir maç bekliyor bizi, ona hazırlanacağız" diye konuştu.

    Rövanştaki şansları hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Kimin oynadığı değil oynayanın ne iş yaptığı. Mühim olan aşkla takıma katkı yapmak. Biz iyi oynadığımız zaman her maçta şanslıyız. Önce oyun olarak iyi oynamalıyız. Biz donuk oyunda başarılı olamayız. Coşkulu, neşeli oyunda başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş: "Farklı kazanmalıydık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.