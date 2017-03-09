Şenol Güneş: "Farklı kazanmalıydık"

Beşiktaş'ın Olympiakos karşılaşmasının ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ: "3-1, 4-1 DE OLABİLİRDİ"

İlk yarı kötü, ikinci yarı ise iyi oynadıklarını söyleyen Şenol Güneş, "İlk yarı düşündüğümüz oyunu sahaya yansıtamadık. Hücumda atağaımız olmadı ve takım savunmasında iyi değildik. kendi oyun karakterimizin gerisindeydik. Rakip kolay geldi. Yediğimiz gol de dahil pozisyonlar fazla yoktu. Bizim hatalarımızdan gol bulmaları gerekiyordu, öyle de oldu. İkinci yarı daha iyiydik. İlk yarı ile ikinci yarı, siyah ve beyaz kadar farklı. Galibiyeti alacak skorları da bulabilirdik. 1-1, 1-0'dan daha iyi ama 3-1, 4-1 de olabilirdi. Kaybetseydik de her şey ikinci maça kalacaktı" dedi.

"KAYSERİSPOR, OLYMPİAKOS'TAN DAHA ZOR"

Kayserispor maçının Olympiakos'tan daha zor olacağına vurgu yapan Şenol Güneş "Şimdi seyahat yapacağız ve Pazar günü de maç yapacağız. Daha zor bir maç bekliyor bizi, ona hazırlanacağız" diye konuştu.

Rövanştaki şansları hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Kimin oynadığı değil oynayanın ne iş yaptığı. Mühim olan aşkla takıma katkı yapmak. Biz iyi oynadığımız zaman her maçta şanslıyız. Önce oyun olarak iyi oynamalıyız. Biz donuk oyunda başarılı olamayız. Coşkulu, neşeli oyunda başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.