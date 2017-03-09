 ManU turu Old Trafford'a bıraktı! – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    ManU turu Old Trafford'a bıraktı!

    ManU turu Old Trafford'a bıraktı!

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında üç karşılaşma sona erdi.

    İngiltere ekibi , deplasmanda Rus temsilcisi ile karşılaştı. Manchester United, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile öne geçmesine rağmen 53. dakikada Aleksandr Bukharov'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Danimarka temsilcisi Kopenhag ise Hollanda'nın Ajax takımını ilk dakikada Rasmus Falk ve 60. dakikada Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Ajax'ın tek golü, 32. dakikada Kasper Dolberg'den geldi.

    Diğer maçta Belçika'dan Anderlecht, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'i 29. dakikada Nicolae Stanciu'nun golüyle 1-0 yendi.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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