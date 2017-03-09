ManU turu Old Trafford'a bıraktı!
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında üç karşılaşma sona erdi.
İngiltere ekibi Manchester United, deplasmanda Rus temsilcisi Rostov ile karşılaştı. Manchester United, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile öne geçmesine rağmen 53. dakikada Aleksandr Bukharov'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Danimarka temsilcisi Kopenhag ise Hollanda'nın Ajax takımını ilk dakikada Rasmus Falk ve 60. dakikada Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Ajax'ın tek golü, 32. dakikada Kasper Dolberg'den geldi.
Diğer maçta Belçika'dan Anderlecht, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'i 29. dakikada Nicolae Stanciu'nun golüyle 1-0 yendi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:06
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Toplam 32
Yorum
fboğuz Fb ilk başta hocayı belirlesin balotelli üst düzey topçu ama çatlak bunu diğer bir çatlak bielsa oynatır fbye bacca tarzı adam lazım
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fbcan sorunsuz adam alın arkadaş bi tarafı havada adamları görmekten bıktı taraftar
- İşte haftanın hakemleri
Toplam 3
Yorum
PUANLAR YİNE KAYYIP GS YIN BELALISI TERMİNATÖR FIRAT AYDINUS YİNE ATANMIŞ GS MAÇINA. NEDEN GS KENDİ EVİNDEKİ AVANTAJI YOK ETMEK İÇİN. GS YIN PUANLARI KAYIP Yİ
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