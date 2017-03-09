Avrupa'nın golcüsü Aboubakar
Beşiktaş'ın beraberlik golünü atan Vincent Aboubakar, takımının bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu olma özelliğini sürdürdü.
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar, Avrupa'da gollerine devam ediyor. Yıldız futbolcu, Olympiakos karşısında kaydettiği golle, bu sezon Avrupa'daki 5. golünü attı.
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Avrupa Arenası'nda gollerini atmaya devam ediyor. Olympiakos karşısında ilk yarıda topla sadece 5 kez buluşabilen ve hayal kırıklığı yaratan Kamerun'lu futbolcu, ikinci yarıda ise kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştirdi.
53. dakikada kaleci Leali'nin hatasında topu kapan ve rakibini çalımlayıp topu köşeden ağlara göndermeyi başaran yıldız oyuncu, bu sezon Avrupa'daki 5. golüne imza attı. Aboubakar, Beşiktaş'ın Napoli'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta 2 gol bulan Aboubakar, Benfica ile 3-3 sonuçlanan mücadelede de 1 gol bulmuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atan Kamerun'lu oyuncu, bir önceki turda Hapoel Beer Sheva ile Vodafone Arena'da oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada takımının ilk golünü atmıştı. Aboubakar, Olympiakos karşısında bulduğu golle de bu sezon Avrupa'da attığı gol sayısını 5'e çıkarmış oldu.
Olympiakos karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren Aboubakar, dakikalar 82'yi gösterdiğinde yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 15
Yorum
aslan cimbom tolga ile de jong u oynatıcağıma koyarım birhanı gencecik çocuk onlar kadar oynar adam kazanırım hem dejong kasap tolga iki pas yapamıyor.
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