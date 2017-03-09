Adriano'dan Barcelona örneği
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı takımda karşılaşmanın ardından Adriano, açıklamalarda bulundu.
"Takım olarak iyi çalışıyoruz. Bugün ikinci yarıda iyiydik. Zor bir maçtı, iyi hazırlanmışlar. Bu maçları oynamak kolay değil. Evimizdeki maç da zor olacak. Takım arkadaşlarımla bugünkü gibi aynı şekilde çalışırsak maçı kolaya getirebiliriz. Futbol dinamik bir oyun. Biraz rahatladığınızda rakip sürpriz yapabiliyor. Bunu dün Barcelona maçında da gördük. Biz bu sürprize izin vermek istemiyoruz."
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
- Alanya'da F.Bahçeli futbolcular, taraftarla tartıştı!
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 15
Yorum
aslan cimbom tolga ile de jong u oynatıcağıma koyarım birhanı gencecik çocuk onlar kadar oynar adam kazanırım hem dejong kasap tolga iki pas yapamıyor.
Adriano'dan Barcelona örneği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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