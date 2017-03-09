 Adriano'dan Barcelona örneği – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Adriano'dan Barcelona örneği

    Adriano'dan Barcelona örneği

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

    Siyah-beyazlı takımda karşılaşmanın ardından Adriano, açıklamalarda bulundu.

    "Takım olarak iyi çalışıyoruz. Bugün ikinci yarıda iyiydik. Zor bir maçtı, iyi hazırlanmışlar. Bu maçları oynamak kolay değil. Evimizdeki maç da zor olacak. Takım arkadaşlarımla bugünkü gibi aynı şekilde çalışırsak maçı kolaya getirebiliriz. Futbol dinamik bir oyun. Biraz rahatladığınızda rakip sürpriz yapabiliyor. Bunu dün Barcelona maçında da gördük. Biz bu sürprize izin vermek istemiyoruz."

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:32
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