"Olympiakos'un psikolojisi bozuk"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Olympiakos ile Beşiktaş arasında yapılacak maç öncesi değerlendirmede bulunan Yunan gazeteciler, mücadelenin zorlu geçeceğini söylediler.

Karşılaşmayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sport24 internet haber sitesinden muhabir Yorgos Perperidis, "Beşiktaş iyi oyunculara sahip. Olympiakos her teknik direktör değiştirdiğinde sürpriz yapabiliyor. Beşiktaş'ın oyuncuları daha iyi, bunu parasal değerinden de anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftar açısından Beşiktaş'ı zor bir maçın beklediğini belirten Perperidis, "Olympiakos taraftarı her zaman olduğu gibi destek vermek için stada gelecek. Bu da Beşiktaş için olumsuz durum oluşturacak." diye konuştu.

Alınan kararla konuk ekip taraftarına statta yer ayrılmamasına rağmen Atina'ya gelen az sayıdaki Beşiktaş taraftarıyla ilgili Perperidis, "Yarın herhangi bir şey olacağını zannetmiyorum. En son olaylar çok eskiden olmuştu. Onda da Bayern taraftarlarıyla polis arasında yaşanmıştı." değerlendirmesini yaptı.

- Verveles: "Olympiakos'u daha zor bir maç bekliyor"

Olympiakos Kulübüne yakın Protathlitis gazetesinde çalışan Dionisis Verveles ise Beşiktaş'ın favori gözüktüğünü ancak Yunan ekibinin, taraftarının desteğiyle sahaya çıkarak maçı kazanmaya çalışacağını dile getirdi.

Son 16 turunda Beşiktaş'ın yerine daha güçlü bir rakip beklediğini ancak siyah-beyazlı ekibin kura çekiminde çıktığını anlatan Verveles, şunları söyledi:

"Tabii bu Beşiktaş'ın güçsüz rakip olduğu anlamına gelmiyor. Güçlü bir ekip. Beşiktaş, Osmanlıspor'dan kat kat daha iyi takım. Olympiakos'u daha zor bir maç bekliyor. Daha önce dostluk maçında Beşiktaş'ı takip ettim. İyi kadroya sahip."

Olmpiakos'ta yaşanan teknik direktör değişimine değinen Verveles, "Olympiakos'un psikolojisi zaten kötüydü. Paul Bento ile üst üste üç yenilgi aldı. Bento'nun gitmesi takımı daha çok etkiledi. Takımın toparlanması için yeni hoca elinden geleni yapacaktır. Bento, birçok oyuncuyu 11'de çıkarmıyordu. Onlara güvenmiyor muydu bilmiyorum. Yeni teknik direktör herkese şans verecektir." şeklinde konuştu.

Gazetta gazetesinden Dimitris Tomaras, Olympiakos'un kazanmak için yarın her şeyini ortaya koyacağını vurgulayarak, "Teknik direktörüyle ilgili sıkıntılar var ama ona rağmen en iyi şekilde performans gösterip yenmeye çalışacak." ifadesini kullandı.

İki maçı da deplasman takımının taraftarının izleyemeyecek olmasıyla ilgili soruya Tomaras, "Bu UEFA'nın aldığı bir karar. İki takım için alınmış bir karar." değerlendirmesinde bulundu.