 Olympiakos'un olay paylaşımına tepki – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Olympiakos'un olay paylaşımına tepki

    Olympiakos'un olay paylaşımına tepki

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Yunanistan temsilcisi Olympiakos, dün gece Osmanlıspor maçının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

    Yunan ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşım, 3-0 kazandıkları Osmanlıspor maçı sonrası Yunanca geçildi. Daha sonra İngilizce geçilen tweette, "Tüm Yunanlar için büyük zafer! Yunanistan, nasıl kazanılacağını bilir" ifadeleri kullanıldı.

    Yunanistan bayrağı ve Olympiakos logosunun da yer aldığı fotoğraflı paylaşım sonrası Türk taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarların çoğu, "Şimdi intikam zamanı" şeklinde tweetler paylaştılar.

    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:06
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