Olympiakos'un olay paylaşımına tepki
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Yunanistan temsilcisi Olympiakos, dün gece Osmanlıspor maçının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.
Yunan ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşım, 3-0 kazandıkları Osmanlıspor maçı sonrası Yunanca geçildi. Daha sonra İngilizce geçilen tweette, "Tüm Yunanlar için büyük zafer! Yunanistan, nasıl kazanılacağını bilir" ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan bayrağı ve Olympiakos logosunun da yer aldığı fotoğraflı paylaşım sonrası Türk taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarların çoğu, "Şimdi intikam zamanı" şeklinde tweetler paylaştılar.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:06
- Vural’ı getirelim!
Toplam 54
Yorum
yilmazfener gel hocam istekli ioynamayani döversin iyide yaparsin bazilari hak ediyor sen gelirsen uyuyan devi uyandirsin yilmaz hoca fenerbahceli
- Olympiakos'un olay paylaşımına tepki
Toplam 1
Yorum
yasar Allah ya işte, kurada bjk çıktı, inşallah gerekli cevabı verecek.
- Vural’ı getirelim!
Toplam 54
Yorum
MUSTAFA YEŞİL YILMAZ HOCA GELİRSE HOCA ENERJİ DOLU FUTBOLCULARA VE TARAFTARLARA YENİ BİR HEYACAN TRİBÜNLERİN DAHA BİR COŞKULU OLACAĞINA İNANOIYORUM
Olympiakos'un olay paylaşımına tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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