Olympiakos'un olay paylaşımına tepki

Yunan ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşım, 3-0 kazandıkları Osmanlıspor maçı sonrası Yunanca geçildi. Daha sonra İngilizce geçilen tweette, "Tüm Yunanlar için büyük zafer! Yunanistan, nasıl kazanılacağını bilir" ifadeleri kullanıldı.



Yunanistan bayrağı ve Olympiakos logosunun da yer aldığı fotoğraflı paylaşım sonrası Türk taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarların çoğu, "Şimdi intikam zamanı" şeklinde tweetler paylaştılar.



