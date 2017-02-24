İşte tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarının ardından turu geçen ekipler belli oldu.

Beşiktaş, 3-1 yendiği maçın rövanşında konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek, son 16 turuna çıktı. Bir diğer Türk temsilcisi Osmanlıspor 0-0 biten ilk maçın rövanşında ağırladığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.

İtalya'nın Roma takımı rövanş mücadelesinde ağırladığı İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 yenilse de ilk maçı 4-0 kazandığı için adını son 16 turuna yazdırdı. İlk müsabakada Rus ekibi Zenit'i 2-0 yenen Belçika'nın Anderlecht takımı ise deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen son dakikada attığı golle üst tura yükseldi.

Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL, deplasmanda 3-2 yenildiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek, son 16'ya kaldı. Hollanda'nın Ajax takımı 0-0'ın rövanşında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna çıktı.

Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach, evinde 1-0 yenildiği İtalyan ekibi Fiorentina'yı, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-2 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.

Belçika temsilci Gent 1-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında, İngiliz ekibi Tottenham ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, üst tura çıktı.

İspanya'nın Celta Vigo takımı evinde 1-0 mağlup olduğu Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i normal süresi 1-0 biten ve uzatmaya giden maçta 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Fransız ekibi Olympique Lyon, ilk maçta 4-1 yendiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a ikinci maçta da gol yağdırdı. Rakibini 7-1 mağlup eden Lyon, son 16 turuna adını yazdırdı. Bu iki maçta atılan toplam gol sayısıyla (13) UEFA Avrupa Ligi rekoru egale edildi.

Kupa-2'de tur atlayan diğer ekipler ise şunları;

Rostov (Rusya), Kopenhag (Danimarka), Genk (Belçika),