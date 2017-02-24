İşte tur atlayan takımlar
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçları oynandı. İşte gecenin sonuçları ve tur atlayan takımlar.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçlarının ardından turu geçen ekipler belli oldu.
Beşiktaş, 3-1 yendiği maçın rövanşında konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek, son 16 turuna çıktı. Bir diğer Türk temsilcisi Osmanlıspor 0-0 biten ilk maçın rövanşında ağırladığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.
İtalya'nın Roma takımı rövanş mücadelesinde ağırladığı İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 yenilse de ilk maçı 4-0 kazandığı için adını son 16 turuna yazdırdı. İlk müsabakada Rus ekibi Zenit'i 2-0 yenen Belçika'nın Anderlecht takımı ise deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen son dakikada attığı golle üst tura yükseldi.
Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL, deplasmanda 3-2 yenildiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek, son 16'ya kaldı. Hollanda'nın Ajax takımı 0-0'ın rövanşında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna çıktı.
Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach, evinde 1-0 yenildiği İtalyan ekibi Fiorentina'yı, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-2 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.
Belçika temsilci Gent 1-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında, İngiliz ekibi Tottenham ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, üst tura çıktı.
İspanya'nın Celta Vigo takımı evinde 1-0 mağlup olduğu Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i normal süresi 1-0 biten ve uzatmaya giden maçta 2-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
Fransız ekibi Olympique Lyon, ilk maçta 4-1 yendiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a ikinci maçta da gol yağdırdı. Rakibini 7-1 mağlup eden Lyon, son 16 turuna adını yazdırdı. Bu iki maçta atılan toplam gol sayısıyla (13) UEFA Avrupa Ligi rekoru egale edildi.
Kupa-2'de tur atlayan diğer ekipler ise şunları;
Rostov (Rusya), Kopenhag (Danimarka), Genk (Belçika),
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
İşte tur atlayan takımlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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