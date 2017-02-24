FLAŞ | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan ekibi Olympiakos'la eşleşti.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki binasında gerçekleştirilen ve saat 15.00'te gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Celta Vigo - Krasnodar
APOEL - Anderlecht
Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach
Olympique Lyon - Roma
FC Rostov - Manchester United
Olympiakos - Beşiktaş
Gent - Genk
FC Kopenhag - Ajax
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Celta Vigo - Krasnodar
APOEL - Anderlecht
Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach
Olympique Lyon - Roma
FC Rostov - Manchester United
Olympiakos - Beşiktaş
Gent - Genk
FC Kopenhag - Ajax
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Podolski G.Saray’ın en iyi pasörü
Toplam 5
Yorum
xxx Quresmaya paslar defanstanmı geliyor..Komik olan nedir anlasam inan o kadar çok gülmeye ihtiyacım varki bende gülerdim..
- “G.Saraylı olmanın gururunu taşıyorum”
Toplam 3
Yorum
cimboli kimler geldi kimler geçti reis yerinde.boş konuşmayalım
- "G.Saray'a bu ucuz hesaplar yakışmaz”
Toplam 8
Yorum
yeter dursun yenilmezsek dursun istifa mistifa etmez.ve gelecek yıl bu yeteneksiz futbolcular ile devam ederiz.çok yazık olur bu tutkulu taraftara
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