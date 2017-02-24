FLAŞ | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki binasında gerçekleştirilen ve saat 15.00'te gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.Celta Vigo - KrasnodarAPOEL - AnderlechtSchalke 04 - Borussia MoenchengladbachOlympique Lyon - RomaFC Rostov - Manchester UnitedGent - GenkFC Kopenhag - AjaxUEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.