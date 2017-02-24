Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan ekibi Olympiakos'la eşleşti.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki binasında gerçekleştirilen ve saat 15.00'te gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Celta Vigo - Krasnodar
APOEL - Anderlecht
Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach
Olympique Lyon - Roma
FC Rostov - Manchester United
Olympiakos - Beşiktaş
Gent - Genk
FC Kopenhag - Ajax
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Celta Vigo - Krasnodar
APOEL - Anderlecht
Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach
Olympique Lyon - Roma
FC Rostov - Manchester United
Olympiakos - Beşiktaş
Gent - Genk
FC Kopenhag - Ajax
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Vural’ı getirelim!
Toplam 54
Yorum
yilmazfener gel hocam istekli ioynamayani döversin iyide yaparsin bazilari hak ediyor sen gelirsen uyuyan devi uyandirsin yilmaz hoca fenerbahceli
- Olympiakos'un olay paylaşımına tepki
Toplam 1
Yorum
yasar Allah ya işte, kurada bjk çıktı, inşallah gerekli cevabı verecek.
- Vural’ı getirelim!
Toplam 54
Yorum
MUSTAFA YEŞİL YILMAZ HOCA GELİRSE HOCA ENERJİ DOLU FUTBOLCULARA VE TARAFTARLARA YENİ BİR HEYACAN TRİBÜNLERİN DAHA BİR COŞKULU OLACAĞINA İNANOIYORUM
Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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