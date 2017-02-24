 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos'la eşleşti
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos

    Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan ekibi Olympiakos'la eşleşti.

    UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki binasında gerçekleştirilen ve saat 15.00'te gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

    İŞTE EŞLEŞMELER

    Celta Vigo - Krasnodar
    APOEL - Anderlecht
    Schalke 04 - Borussia Moenchengladbach
    Olympique Lyon - Roma
    FC Rostov - Manchester United
    Olympiakos - Beşiktaş
    Gent - Genk
    FC Kopenhag - Ajax




    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:56
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