Yeter artık istifa

19 şubat Kasımpaşa... 22 şubat Krasnodar... Taraftarın dilinde aynı tezahürat... Fenerbahçe’nin rakipleri değişiyor, kötü sonuçlar değişmiyor. Kasımpaşa maçında yükselen “İstifa” tezahüratları, Krasnodar’a elenince iyice arttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, futbol takımının aldığı sonuçlarla üzülüyor. Üzüntüleri katlanarak arttıkça da yönetime olan tepkileri büyüyor. 19 Şubat'ta ligde Ülker Stadı'nda Kasımpaşa ile oynanan mücadelede Kadıköy'ün geçmişteki görkemli tribünlerinde sadece 12 bin taraftar vardı. Silik futbol ve 0-0'lık sonuçla birlikte başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet edilmişti.



Ligde Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen Kanarya'da taraftarlar, Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar karşılaşmasına sarılmıştı. 25 bin dolayında kalpleri sarı-lacivertli aşkla çarpan taraftar takımlarının Avrupa Kupası'na tutunma umuduyla stada koştu. Ancak takım yine gitmiyordu.



Fenerbahçe taraftarı daha maçın bitimine 14 dakika olmasına rağmen 76'da alkışlı protestoya başladı. 78'de ise "Yönetim istifa", "Yeter artık" tezahüratları bütün stadı sardı.



'ALi KOÇ BAŞKAN...'

Futbolcuların kalan bölümde kendilerine goller lazımken geri pas yapmaları, topu kontrol bile edememeleri tribünleri daha da kızdırdı. Futbolculara "Formayı çıkarın" tezahüratı yapıldı. Maçı statta izleyen Ali Koç için de "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" dediler.