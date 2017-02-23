Volkan şoke etti
Fenerbahçe’nin kalecisi sakatlandı, 71. dakikada yerini Fabiano’ya bıraktı. Advocaat’ın Ozan planı suya düştü
Kanarya'da dünkü Krasnodar karşısında işler kötü giderken bir de Volkan Demirel talihsiz şekilde sakatlandı. Rakibiyle girdiği hava mücadelesinde yere dengesiz basan tecrübeli eldiven direkt kenara değişiklik işaretini yaptı. Teknik direktör Dick Advocaat bu sırada oyuna müdahale etmeyi düşünüyordu.
Volkan Şen ve Fernandao'yu oyuna sokarken diğer değişikliği Volkan Demirel'in yerine Fabiano'yu alarak yapmak zorunda kaldı. Oysa Hollandalı teknik direktör, Josef veya Mehmet Topal'dan birini kenara alarak Ozan Tufan'ı da sahaya sürmeyi planlıyordu. Ancak bu planını devreye sokamadı. Bu arada Volkan Demirel'in net durumu bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.
Volkan Şen ve Fernandao'yu oyuna sokarken diğer değişikliği Volkan Demirel'in yerine Fabiano'yu alarak yapmak zorunda kaldı. Oysa Hollandalı teknik direktör, Josef veya Mehmet Topal'dan birini kenara alarak Ozan Tufan'ı da sahaya sürmeyi planlıyordu. Ancak bu planını devreye sokamadı. Bu arada Volkan Demirel'in net durumu bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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