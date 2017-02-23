 Volkan şoke etti – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Volkan şoke etti

    Volkan şoke etti

    Fenerbahçe’nin kalecisi sakatlandı, 71. dakikada yerini Fabiano’ya bıraktı. Advocaat’ın Ozan planı suya düştü

    Kanarya'da dünkü Krasnodar karşısında işler kötü giderken bir de talihsiz şekilde sakatlandı. Rakibiyle girdiği hava mücadelesinde yere dengesiz basan tecrübeli eldiven direkt kenara değişiklik işaretini yaptı. Teknik direktör Dick Advocaat bu sırada oyuna müdahale etmeyi düşünüyordu.

    ve Fernandao'yu oyuna sokarken diğer değişikliği Volkan Demirel'in yerine Fabiano'yu alarak yapmak zorunda kaldı. Oysa Hollandalı teknik direktör, Josef veya Mehmet Topal'dan birini kenara alarak Ozan Tufan'ı da sahaya sürmeyi planlıyordu. Ancak bu planını devreye sokamadı. Bu arada Volkan Demirel'in net durumu bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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