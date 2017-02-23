UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.
Son 32 turunda 3-1 kazandığı karşılaşmanın avantajıyla İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı ağırlayacak Beşiktaş ve golsüz berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Yunan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek Osmanlıspor da bu akşam rakiplerini elemesi halinde kuraya katılacak.
Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.
Fenerbahçe'yi eleyen Rusya'nın Krasnodar ile İngiltere'nin Manchester United ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarının adlarını yazdırdığı son 16 turuna kalacak diğer 13 ekip, bu akşam oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:15
- Seyirci 35 bine ulaştı
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Yorum
yine iki maç kazandılar daha düne kadar aldırma kartal aldırma diye bağıranlar hayatlarında ilk defa iki sezon üst üste iyiler diye konuşmaya başladılar.maçtan sonr
- 25 milyonun ciğeri yanıyor
Toplam 26
Yorum
wolverine82 bjk liyim dün fb hertürlü kendi evinde yener diyordum ama olmadı olan benim kupona oldu :) fb nin tek ve en önemli sorunu nasıl basketbola yönetim hiç bir işlerine karışmıyorsa ve bu şekilde başarı geliyorsa yönetim futbola da karışmayacak ama nerde aziz başkan karışmadan durabilirmi nede olsa inşaat işi gibi futboldanda çok iyi anlarım diyen bi kafada Ali koç gelirse fb kıpırdanır başka türlü fb şampiyonluğa filan oynayamaz futbolcularda istek filan kalmamış
- Fener kontak kapattı!
Toplam 38
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sek tek çare sergen yalçın
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