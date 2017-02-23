Schalke ve ManU turladı
Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin dışında dün iki maç daha vardı.
Almanya'dan Schalke 3-0'ın rövanşında Yunan ekibi PAOK'la evinde 1-1'le Son 16'ya adını yazdırdı. Kupanın favorilerinden İngiliz devi M.United da yine 3-0'ın rövanşında deplasmanda Bailly'nin 63'te kırmızı gördüğü 10 kişi tamamladığı maçta Fransa'dan St. Etienne'i 1-0 yenerek turladı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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