 Schalke ve ManU turladı – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Schalke ve ManU turladı

    Schalke ve ManU turladı

    Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin dışında dün iki maç daha vardı.

    Almanya'dan Schalke 3-0'ın rövanşında Yunan ekibi PAOK'la evinde 1-1'le Son 16'ya adını yazdırdı. Kupanın favorilerinden İngiliz devi M.United da yine 3-0'ın rövanşında deplasmanda Bailly'nin 63'te kırmızı gördüğü 10 kişi tamamladığı maçta Fransa'dan St. Etienne'i 1-0 yenerek turladı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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