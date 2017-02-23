 "RvP'yi Beşiktaş maçından biliyoruz" – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    "RvP'yi Beşiktaş maçından biliyoruz"

    "RvP'yi Beşiktaş maçından biliyoruz"

    Krasnodar Teknik Direktör Igor , Fenerbahçe ile 1-0'ın rövanşında deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

    Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan , zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Buna hazırlıklıydık. Ne beklediysek hepsi oldu. Gol atmak istiyorduk ve başardık. Epey baskı yedik ilk yarının sonunda. Hatalarımız oldu. İstediğimizi aldık. Zaferin tadını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları olduğunu vurgulayan Shalimov, "Fenerbahçe'yi güçlü biliyorduk öyle de karşımıza çıktılar. Ofansif bir oyun oynadılar ama biz buna hazırlıklıydık." diye konuştu.

    Turu geçmeleri durumunda Osmanlıspor ve Beşiktaş'la eşleşmek isteyebilecekleri ifade eden Shalimov, taraftarların son bölümde sahaya yabancı madde atmasıyla ilgili olarak, "Van Persie'yi Beşiktaş maçından biliyoruz. Futbolcularıma 'provoke olmayın' dedim. Bu tip durumlar olabiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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