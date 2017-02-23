Osmanlıspor 'tamam' dedi

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıkarak tarih yazan temsilcimiz Avrupa macerasına ikinci turda nokta koydu.

Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada ikinci 45 dakikada kalesinde 3 gol gören başkent ekibi son 16'ya kalma şansını kaybetti.

Olympiakos'a turu getiren golleri Karim Ansarifard (47') ile Tarik Elyounoussi (70' ve 86') kaydetti.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, 5-1 kazandıkları Adanaspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Osmanlıspor, 0-0'ın rövanşında Olympiakos'u konuk etti.

Başkent ekibinde teknik direktör Akçay, Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık galibiyet özlemine son verdikleri Adanaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, orta sahada Mehmet Güven'in yerine Musa Çağıran'ı ilk 11'de tercih etti.

Osmanlıspor'un kalesini Zydrunas Karcemarskas korurken, savunma hattını Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Vaclav Prochazka ve Tiago Pinto oluşturdu.

Orta sahada Musa Çağıran, Badou Ndiaye, Adrien Regattin, Adam Maher ve Thievy Bifouma görev yaparken, forvette Pierre Webo forma giydi.

Akçay, Yunanistan'da oynanan maçta ise ilk 11'de Luiz Carlos ve Dzon Delarge'a görev vermiş, Maher ve Webo'yu yedek soyundurmuştu.

Osmanlıspor'da sakatlığı bulunan Aminu Umar, ilk karşılaşmada olduğu gibi yine 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

OLYMPIAKOS GOLCÜSÜNDEN YOKSUN

Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer olan Olympiakos'un en golcü futbolcusu Brown Ideye, bu maçta forma giyemedi.

Bu sezon 13'ü Yunanistan Süper Lig'de olmak üzere 15 gol atan Nijeryalı forvet, ilk maçta da sakatlığı nedeniyle oynamamıştı.

Son anda kadrodan çıkarılan ve Ankara'ya getirilmeyen Ideye'nin yokluğunda İranlı futbolcu Karim Ansarifard, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

BENTO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, rövanşta ilk 11'de biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Bento, ilk maçta kırmızı kart gören Bruno Viana'nın yokluğunda, Pire'de cezalı olduğu için görev yapamayan eski Sivasporlu savunma oyuncu Manuel da Costa'ya şans verdi.

Sakatlığı nedeniyle ilk karşılaşmada takımını yalnız bırakan Olympiakos'un önemli isimlerinden Tarık Elyounoussi, formayı Thanasis Androutsos'tan aldı.

Forvette ise eski Trabzonsporlu futbolcu Oscar Cardozo'nun yerine Ansarifard şans buldu.

Cardozo yedek soyunurken, daha önce Trabzonspor'da oynayan bir diğer futbolcu Marko Marin ise kadroya alınmadı.

Tarihinde ilk kez Ankara'da bir maça çıkan Olympiakos'un 11'inde Nicola Leali, Diogo Figueiras, Da Costa, Alberto Botia, Aly Cissokho, Panagiotis Retsos, Andre Martins, Seba, Kostas Fortounis, Elyounoussi ve Ansarifard yer aldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Başkentli futbolseverler, ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarının tarihi maçına yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 20 bin kişilik Osmanlı Stadı'nı dolduran mor-sarılı taraftarlar, takımlarına destek oldu.

Stada gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtılırken, tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Tribünlerde Olympiakos taraftarı ise yer almadı.