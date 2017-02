Moussa Sow özür diledi

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sow, "Şu an herkes büyük üzüntü yaşıyor. Çok istiyorduk turla sahadan ayrılmayı. İyi bir şekilde başlangıç yaptık ve iyi işler yaptığımız da oldu maç içerisinde. Çok fazla sayıda pozisyon da ürettik. Ben de pozisyonlara girdim ama maalesef o pozisyonları istediğim gibi değerlendiremedim. Bu anlamda da çok üzgünüm. Gol atmamızın zorunlu olduğu, kazanmamızın zorunlu olduğu bir maçtı. Turu geçmenin başka bir yolu yoktu. Ben de bu işteki sorumluluk sahibi kişilerdenim. Benim de sorumluluğum var bu akşam aldığımız bu skorda. Çünkü pozisyonlara girdim ve girdiğim pozisyonları daha iyi değerlendirmeliydim ama atamadım. Bu nedenle tüm taraftarlarımızdan, kulüpten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Etkili olamadım bu akşam. Yapmamız gerekenleri yapamadık. Hepimiz büyük üzüntü yaşıyoruz. Önümüze bakıp toparlanmaktan başka çaremiz yok" dedi.



FABİANO RİBEİRO: "ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"



Brezilyalı kaleci Fabiano Ribeiro ise, Krasnodar karşısında turu getirecek skor için sahaya çıktıklarını ancak başaramadıklarını ve tüm takım olarak üzüntü yaşadıklarını ifade etti.



Ribeiro, "Böyle skorların ardından konuşmak son derece zordur. Benim için de bu durum şu an geçerli. Turu getirecek iyi skorla sahadan ayrılmak istiyorduk ama başaramadık. Tüm takım üzüntü yaşıyor. Maksimumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık ama olmadı. Futbol böyle bir oyun. Şu an tek yapabileceğimiz çalışmalarımıza devam etmek" diye konuştu.



Beklentilerinin galibiyet olduğunu söyleyen Ribeiro, "Taraftarlarımıza armağan etmek istiyorduk. Turu getirecek tek sonuç galip gelmekti ve bu düşünceyle sahaya çıktık. Sezonun devamıyla ilgili kısma gelecek olursak şu an iki kulvarda da mücadelemizi sürdürüyoruz. Kafamızı kaldırmalıyız, önümüze bakmaktan başka çaremiz yok. Hala her şey olabilir o iki kulvarda. İki kulvarda da şampiyonluğa ulaşma şansımız öyle ya da böyle var hala. İsteğimiz bu" diyerek sözlerini tamamladı.