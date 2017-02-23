 Emenike out, Persie in – Fotomaç – 23 Şubat 2017
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    23 Şubat 2017, Perşembe
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    Emenike out, Persie in

    Emenike out, Persie in

    Geçen hafta Rusya'da oynanan maçta sürpriz şekilde Emenike'ye görev veren Advocaat, dün ise Nijeryalı golcüyü 18 kişilik kadroya bile almadı.

    Emenike, 1-0 kaybedilen karşılaşma sonrası çok eleştirilmişti. Dün ise yerine Van Persie görev yaptı.

    İSMAİL VE SKRTEL SAHADA
    Fenerbahçe 'de Emenike'nin haricinde ilk maça göre göre iki değişiklik daha vardı. Rusya'da savunmada Roman Neustadter ile sol bekte Hasan Ali'ye şans veren teknik direktör Dick Advocaat, bu isimlerin yerine İsmail Köybaşı ve Skrtel'i 11'de oynattı.

    RAKİPTE TEK DEĞİŞİKLİK
    Rus ekibi Krasnodar ise ilk maça benzer bir 11'le sahada yer aldı. Krasnodar'da ilk karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Alesandr Martynovich, rövanş karşılaşmasına yedek başladı. Bu futbolcunun yerine takım kaptanı Andreas Granqvist sahada yer aldı.

    ŞENER VASATI AŞAMADI
    Ligdeki son maçta Wiel'in arkasında kalmasına rağmen dün gece yeniden göreve dönen Şener, beklentilerin çok altında kaldı. Adam tutmakta ve pas yapmakta zorlanan sağ bek, hücuma da destek veremeyince ikinci yarıda yerini Volkan Şen'e bıraktı.
    1. 23 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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