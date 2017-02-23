Emenike out, Persie in
Geçen hafta Rusya'da oynanan maçta sürpriz şekilde Emenike'ye görev veren Advocaat, dün ise Nijeryalı golcüyü 18 kişilik kadroya bile almadı.
Emenike, 1-0 kaybedilen karşılaşma sonrası çok eleştirilmişti. Dün ise yerine Van Persie görev yaptı.
İSMAİL VE SKRTEL SAHADA
Fenerbahçe 'de Emenike'nin haricinde ilk maça göre göre iki değişiklik daha vardı. Rusya'da savunmada Roman Neustadter ile sol bekte Hasan Ali'ye şans veren teknik direktör Dick Advocaat, bu isimlerin yerine İsmail Köybaşı ve Skrtel'i 11'de oynattı.
RAKİPTE TEK DEĞİŞİKLİK
Rus ekibi Krasnodar ise ilk maça benzer bir 11'le sahada yer aldı. Krasnodar'da ilk karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Alesandr Martynovich, rövanş karşılaşmasına yedek başladı. Bu futbolcunun yerine takım kaptanı Andreas Granqvist sahada yer aldı.
ŞENER VASATI AŞAMADI
Ligdeki son maçta Wiel'in arkasında kalmasına rağmen dün gece yeniden göreve dönen Şener, beklentilerin çok altında kaldı. Adam tutmakta ve pas yapmakta zorlanan sağ bek, hücuma da destek veremeyince ikinci yarıda yerini Volkan Şen'e bıraktı.
İSMAİL VE SKRTEL SAHADA
Fenerbahçe 'de Emenike'nin haricinde ilk maça göre göre iki değişiklik daha vardı. Rusya'da savunmada Roman Neustadter ile sol bekte Hasan Ali'ye şans veren teknik direktör Dick Advocaat, bu isimlerin yerine İsmail Köybaşı ve Skrtel'i 11'de oynattı.
RAKİPTE TEK DEĞİŞİKLİK
Rus ekibi Krasnodar ise ilk maça benzer bir 11'le sahada yer aldı. Krasnodar'da ilk karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Alesandr Martynovich, rövanş karşılaşmasına yedek başladı. Bu futbolcunun yerine takım kaptanı Andreas Granqvist sahada yer aldı.
ŞENER VASATI AŞAMADI
Ligdeki son maçta Wiel'in arkasında kalmasına rağmen dün gece yeniden göreve dönen Şener, beklentilerin çok altında kaldı. Adam tutmakta ve pas yapmakta zorlanan sağ bek, hücuma da destek veremeyince ikinci yarıda yerini Volkan Şen'e bıraktı.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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