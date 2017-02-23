25 milyonun ciğeri yanıyor
Fenerbahçe, 8 yıllık mazisi olan Krasnodar’la 1-1 berabere kalarak Avrupa’ya veda ederken 25 milyon taraftarının ciğerini dağladı
Uzun süredir 'dökülen' F.Bahçe, 'sıradan' bir takım olan Krasnodar'a elenip, Avrupa'ya veda etti. Kanarya son 6 resmi maçta 1 kez kazanabildi. Süper Lig'de son 13 haftaya Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde giren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda etti. Sarı-lacivertliler, son 32 turunda deplasmanda 1-0 yenildiği Rus ekibi Krasnodar ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak havlu attı. Son haftalarda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla 'alarm' veren Kanarya'dan 'silkinme' bekleyenler yine hayal kırıklığına uğradı. Maçın daha başında Martin Skrtel'in hatalı pasında gelen Krasnodar golü kötü sonun habercisi gibiydi. Josef'in kafasında Skrtel'in çizgiyi geçmesine yardımcı olduğu gol tur için yetmezken, sadece istatistiklerde yerini aldı: 1-1.
4 MAÇTIR GÜLEMiYOR
Kanarya bu sonuçla üst üste 4'üncü resmi maçında da galip gelemedi. Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan, Krasnodar'a 1-0 yenilip, 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takım, son 6 resmi maçında ise sadece kupada Beşiktaş'ı 1-0 yenebildi.
RUS'A EViNDE YiNE YENiLMEDi!
Avrupa kupalarında Rus takımlarını 4. kez konuk eden F.Bahçe, Kadıköy'de yine yenilmedi. Evinde 2007-08'de CSKA Moskova'yı 3-1, geçen sezon Lokomotiv Moskova'yı 2-0 ile geçen Kanarya, 2012-13'te Spartak Moskova ve dün de Krasnodar ile 1-1 kaldı.
iLK GOLÜ YiYiNCE GALiP GELEMiYOR
Fenerbahçe bu sezon ilk golü yediği 13 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi. Sarı-lacivertli takım sadece ligde Çaykur Rizespor deplasmanında geriye düşmesine rağmen sahadan 5-1 galip ayrıldı. Diğer maçlarda ise 5 kez berabere kalırken, 7'sinde mağlup oldu.
iÇ SAHA SERiSi 10 MAÇA ÇIKTI
Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Fenerbahçe, bu serisini 10 maça çıkardı (8 galibiyet, 2 beraberlik). Sarı-lacivertli takım sahasında oynadığı son 13 maçta sadece 1 kez geçen sezon Molde'ye 3-1 mağlup oldu. Bu süreçte evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
LENS'E YiNE ÇiFTE MARKAJ RAKİPLER
F.Bahçe ile baş etmenin yolunu buldu; Jeremain Lens'yi durdur, F.Bahçe'yi kilitle... Dün de Krasnodar, Hollandalı yıldızın bulunduğu kanadı en az iki kişiyle kapattı. Lens her topla buluştuğunda pres yiyip, karşısında iki savunmacı buldu. Boş alan bulamayınca, istediği pasları atamadı.
'ARTIK HEDEF KUPA'
F.Bahçe'nin orta sahasındaki ismi Josef de Souza elendikleri için üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu "İstediklerimizi yapamadı. Taraftardan özür diliyoruz. Artık Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarılı olmaya çalışacağız. Özellikle kupa hedefine daha yakınız"s diye konuştu.
4 MAÇTIR GÜLEMiYOR
Kanarya bu sonuçla üst üste 4'üncü resmi maçında da galip gelemedi. Süper Lig'de Bursaspor ile 1-1, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan, Krasnodar'a 1-0 yenilip, 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takım, son 6 resmi maçında ise sadece kupada Beşiktaş'ı 1-0 yenebildi.
RUS'A EViNDE YiNE YENiLMEDi!
Avrupa kupalarında Rus takımlarını 4. kez konuk eden F.Bahçe, Kadıköy'de yine yenilmedi. Evinde 2007-08'de CSKA Moskova'yı 3-1, geçen sezon Lokomotiv Moskova'yı 2-0 ile geçen Kanarya, 2012-13'te Spartak Moskova ve dün de Krasnodar ile 1-1 kaldı.
iLK GOLÜ YiYiNCE GALiP GELEMiYOR
Fenerbahçe bu sezon ilk golü yediği 13 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi. Sarı-lacivertli takım sadece ligde Çaykur Rizespor deplasmanında geriye düşmesine rağmen sahadan 5-1 galip ayrıldı. Diğer maçlarda ise 5 kez berabere kalırken, 7'sinde mağlup oldu.
iÇ SAHA SERiSi 10 MAÇA ÇIKTI
Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Fenerbahçe, bu serisini 10 maça çıkardı (8 galibiyet, 2 beraberlik). Sarı-lacivertli takım sahasında oynadığı son 13 maçta sadece 1 kez geçen sezon Molde'ye 3-1 mağlup oldu. Bu süreçte evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
LENS'E YiNE ÇiFTE MARKAJ RAKİPLER
F.Bahçe ile baş etmenin yolunu buldu; Jeremain Lens'yi durdur, F.Bahçe'yi kilitle... Dün de Krasnodar, Hollandalı yıldızın bulunduğu kanadı en az iki kişiyle kapattı. Lens her topla buluştuğunda pres yiyip, karşısında iki savunmacı buldu. Boş alan bulamayınca, istediği pasları atamadı.
'ARTIK HEDEF KUPA'
F.Bahçe'nin orta sahasındaki ismi Josef de Souza elendikleri için üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu "İstediklerimizi yapamadı. Taraftardan özür diliyoruz. Artık Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarılı olmaya çalışacağız. Özellikle kupa hedefine daha yakınız"s diye konuştu.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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