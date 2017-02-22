Skrtel'in hatası golle sonuçlandı

Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Krasnodar 7. dakikada Fenerbahçe defansının hatasından faydalanarak golü buldu.

Orta alana yakın bölgede Martin Skrtel'in yaptığı pas hatasında araya giren Yuri Gazinsky topu kaparak pasını Fedor Smolov ile buluşturdu. Smolov, sol kanattan topla ilerleyip ceza sahası yayına girmeden kaleye şutunu gönderdi, kaleci Volkan'ın müdahalesine rağmen topu ağlarımız ile buluşturdu.



ADVOCAAT'IN GÖZDESİ SMOLOV ATTI!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat Krasnodar eşleşmesi sonrası, "Krasnodar'dan bir oyuncuyu Fenerbahçe'de görmek istiyorum ama bunu ancak haftaya açıklayabilirim" demişti. Advocaat'ın takımda görmek istediği Fedor Smolov, F.Bahçe karşısında golü attı. Rusya Ligi'nde 10 golle krallıkta zirvede olan, Avrupa Ligi'nde 6. golünü atan 27 yaşındaki Rus forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.



SKRTEL'E TEPKİ VAR

Fenerbahçeli taraftarlar golde hatası olan Slovak savunmacı Martin Skrtel'e tepki gösterdi. Tribünlerden Skrtel'e top geldiğinde ıslıklar yükselirken, Sarı-lacivertli taraftarlar Skrtel'in gole sebebiyet veren hatalı pasına sosyal medyadan şu reaksiyonları gösterdi:

-Kransnodar'ın ataklarını Skrtel başlatıyor @batuhanbalx

-Madem anlamıyorsun bari bir bilen getir sana Kjaer, Rvp ve Skrtel'in parasıyla UEFA'da final oluşturabilecek bir kadro kursunlar. @Ciganelli

-Skrtel bugün pimi çekilmiş bomba gibi. @Nurlu_77

-Sen git Manchester United'i yen Krasnodar'a yenil bu nasıl iş? @aysenurkrt

- Smolov'a bak, Kjaer, Topal, Skrtel'i çalımladı, biraz daha az tekme yeseydi Mahmut Uslu'ya kadar gidecekti @argun_a

- Skrtel bu moralle iş gormez. Çek Topal'ı geriye al ortaya Ozan'ı @hcemkilic