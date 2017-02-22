Man. United ve Schalke 04 turladı

İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda Fransa temsilcisi Saint-Etienne ile karşılaştı. Manchester United, 17. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



İlk maçı da 3-0 kazanan Manchester United, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.



Günün diğer maçında Alman ekibi Schalke 04, Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırladı. Alman ekibi, 23. dakikada Alessandro Schöph'ün golüyle 1-0 öne geçti. PAOK, 25. dakikada Matija Nastasic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.



İki takım da kalan sürede gol bulamadı ve maç 1-1 sona erdi. İlk maçı 3-0 alan Schalke 04, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.