Man. United ve Schalke 04 turladı
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan son 32 turu rövanş maçlarının ardından Manchester United ve Schalke 04 bir üst tura çıktı.
İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda Fransa temsilcisi Saint-Etienne ile karşılaştı. Manchester United, 17. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk maçı da 3-0 kazanan Manchester United, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.
Günün diğer maçında Alman ekibi Schalke 04, Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırladı. Alman ekibi, 23. dakikada Alessandro Schöph'ün golüyle 1-0 öne geçti. PAOK, 25. dakikada Matija Nastasic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
İki takım da kalan sürede gol bulamadı ve maç 1-1 sona erdi. İlk maçı 3-0 alan Schalke 04, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:04
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