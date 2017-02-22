Fenerbahçe'de şok sakatlık
Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Krasnodar maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında sahasında Krasnodar'ı ağırladı. Teknik direktör Dick Advocaat maçın 71. dakikasında üç oyuncu değişikliği birden yaptı. İlk olarak, sakatlık geçiren Volkan Demirel çıkarken yerine Fabiano oyuna girdi. Sakatlık geçiren Volkan Demirel bir süre oyuna devam ettti ancak ardından kenara değişiklik işareti yaptı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yanı sıra Şener Özbayraklı ile Moussa Sow oyundan çıkarken, yerlerine Volkan Şen ile Fernandao dahil oldu.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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CIMBOM GALATASARAY insallah kazanicak hakem duzgun oynarsa
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cimbom insallah kazanicagiz
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12.adam gs de iken fb taraftarına çok ağır küfürler ediyordu.fb ye gitti bu sefer gs taraftarına çok ağır küfürler etti.olgunluk başka bir şey
Fenerbahçe'de şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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