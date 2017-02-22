 Fenerbahçe'de şok sakatlık – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de şok sakatlık

    Fenerbahçe'de şok sakatlık

    Fenerbahçe'nin kaptanı , Krasnodar maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

    Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında sahasında Krasnodar'ı ağırladı. Teknik direktör Dick Advocaat maçın 71. dakikasında üç oyuncu değişikliği birden yaptı. İlk olarak, sakatlık geçiren çıkarken yerine Fabiano oyuna girdi. Sakatlık geçiren Volkan Demirel bir süre oyuna devam ettti ancak ardından kenara değişiklik işareti yaptı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yanı sıra Şener Özbayraklı ile Moussa Sow oyundan çıkarken, yerlerine Volkan Şen ile Fernandao dahil oldu.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:08
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