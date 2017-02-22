 Bento Osmanlıspor taktiğini açıkladı – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Osmanlıspor taktiğini açıkladı

    Bento Osmanlıspor taktiğini açıkladı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor ile yarın Ankara'da oynayacakları maçla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Olympiakos Teknik Direktörü Paulo , ''Kontrataklarla sonuç almaya çalışacağız'' dedi.

    Portekizli teknik adam, ilk maçın golsüz eşitlikle tamamlandığını hatırlatarak, "İki takım da sonuç almak için çaba sarf edecek. Rakibimizi önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz. Kendi sahasında oynamanın avantajını kullanacaklar. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. İyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz. Bunu alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Oyun stratejileriyle ilgili soruya , "Bizim kendi felsefimiz var. Değişik bir strateji uygulayacağız. Geçen maçtaki gibi kapalı oynayarak, kontrataklarla sonuç almaya çalışacağız. Bu bizim felsefemiz ve yarın akşamki maçta bunu tekrar uygulayacağız" yanıtını verdi.



    Bento, karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "İlk maçta ilk yarıda geç harekete geçtik. Bu durumu kendi aramızda değerlendirdik. Bu konudaki eksiklerimizi gidermek için her türlü çabayı gösterdik. Yarınki maçta bu eksiğimizi gidermiş olarak sahaya çıkacağız. Yarın bir gol atmamız bizim için çok önemli. Bu durum tabii ki karşı takımın da en büyük sorunu. Bir gol arzu ettiğimiz sonucu almamıza yetecektir. Sahanın durumunu bilmiyorum. Bunu burada yorumlamak da istemiyorum. Yarın şartlara uyum sağlayacağız. Sonuç almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

    Nijeryalı golcü Brown Ideye'nin Çin'e transferiyle ilgili soruya yorum yapmayan Bento, "Ideye yarın aramızda olmayacak. İlk maçta kırmızı kart gören Bruno Viana'nın da boşluğunu kimin dolduracağını yarın göreceksiniz" diye konuştu.

    THANASİS ANDROUTSOS: ''BURAYA YENMEYE GELDİK''

    Yunan ekibinin Orta saha oyuncusu Thanasis Androutsos, ilk maçın çok zorlu geçtiğini belirterek, ''Sahamızda berabere kaldık ancak biz buraya yenmeye geldik. Turu geçeceğimize inanıyorum. Takımda herkes bu maç için hazır. Biz güçlü bir takımız ve buradaki engeli aşacağız. Buradan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum'' dedi.

    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

    Bu arada Yunan temsilcisi Olympiakos, Osmanlıspor maçının son hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

    GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

    - Bento açıklama

    - Androutsos açıklama

    - idmandan detaylar

    HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / DHA



    Kaynak: DHA
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:10
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