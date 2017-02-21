UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sparta Prag-Rostov maçını yönetecek.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 15:39
- Bruma: Beşiktaş’ı düşünüyorum
Toplam 34
Yorum
secondhack ilk maçta bruma ne çakmıştı dimi bejekeye , tüm defansı ipe dizdi güzelce soktu topu kaleye hatırla, hatırlarsın hatırlarsın unutmamışsınızd
- Fener'in ayarını Aatıf bozdu!
Toplam 29
Yorum
adalet allahın sopası yok hocanın işine bu kadar karışırsan olacağı bu. neden obradoviç in işine karışmıyorsunuz. adam anında gider biliyorsunuz
- Dembele pişman etti
Toplam 6
Yorum
forever1903 bizim cenk o ligde 41 macda 30 gol atmisti simdi, ama türkiye liginde niyese piyasa fazla artmiyor, cok ucuza gidiyor oyuncular
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