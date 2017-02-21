Hakemler açıklandı

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile 23 Şubat Perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Vodafone Arena'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomislav Pospeh olacak.



Siyah-beyazlı ekip İsrail'de rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmada sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.



Osmanlıspor'un Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 23 Şubat Perşembe günü oynayacağı Son 32 Turu rövanş maçını ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek.



Osmanlı Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Istvan Vad'ın yardımcılıklarını Istvan Albert ve Peter Berettyán yapacak. László Viszokai'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Sandor Ando-Szabo ve Jozsef Erdos olacak.