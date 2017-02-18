 En iyi 11’e seçildi – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    En iyi 11’e seçildi

    En iyi 11’e seçildi
    son 32 turu ilk maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'inde, 'dan Numan Çürüksu da yer aldı. Deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 0-0 berabere kalan Osmanlı'nın savunma oyuncusu Numan başarılı futboluyla alkışlanmıştı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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