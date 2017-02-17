Şenol Güneş: "Güzel bir galibiyet aldık"
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maçın kendileri için güzel geçtiğini ve mutlu olduklarını söyledi.
Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem oyun hem de skor olarak iyi sonuç aldıklarını belirterek, "Rakibin taraftarları olağanüstü destek oldu. Dolu tribüne karşı güzel oynadık. Zaman zaman pozisyon verdik ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık." dedi.
Spor Toto Süper Lig'de mağlup oldukları Kardemir Karabükspor maçında kendileri adına olumsuz bir tablo çizdiklerini vurgulayan Güneş, "O maçta hiçbir şey yapmadık. Koşarsanız, iyi niyetle mücadele ederseniz sonuç alırsınız. Burada oyuncular savaştı." değerlendirmesinde bulundu.
HAPOEL BEER-SHEVA TARAFTARLARINA DAVET
İsrailli bir gazeteci, Hapoel Beer-Sheva taraftarlarının rövanş maçına da gelmek istediğini ifade etti.
Güneş, bunun üzerine şunları kaydetti:
"Çok güzel taraftar vardı. Atmosfer çok güzeldi. Skora rağmen destek devam etti, fair play devam etti. Temennim o ki Türkiye'ye de gelsinler. Herhangi olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Taraftarların kendi takımlarına desteği bizim oyuncularımızın da motivasyonunu artırdı. Kendi sahamızdaki taraftar etkisini zaman zaman gördük. Futbol, sevgi ve rekabet olmalı. Futbolun keyfi çıkarılmalı. Gelirlerse misafirperver şekilde ağırlamak isteriz. Taraftarlarımızın olumsuz bir durumu olmayacaktır."
BAKHAR: "KÖTÜ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"
Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar ise kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.
Rövanş maçının kendileri için zor olacağını anlatan Bakhar, "Haftaya herhalde pek fazla şansımız yok. Biz pozisyonları değerlendiremedik ancak Beşiktaş bulduğu pozisyonları gole çevirdi." ifadelerini kullandı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:39
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Şenol Güneş: "Güzel bir galibiyet aldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.