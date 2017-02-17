 Krasnodarlı yöneticiden gönderme – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Krasnodarlı yöneticiden gönderme

    Krasnodarlı yöneticiden gönderme

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Krasnodar yöneticisi , Fenerbahçelileri kızdıran bir mesaj verdi.

    Adı bir dönem Galatasaray yönetimiyle de anılan inşaat firması sahibi Demirbilek, Futbol Arena'da yer alan açıklamasında "Çok iyi bir Galatasaraylıyım. Bizim gönlümüz, rengimiz belli. Biz Galatasaraylıyız" dedi.

    Hatırlanacağı üzere 'in adı Duygun Yarsuvat döneminde Galatasaray camiası tarafından başkanlık için hazırlanıyor şeklinde duyulmuştu. Rusya'da büyük yatırımlar yapan ve halen Rusya takımlarından Kuban Krasnador'da Asbaşkanlık görevini yürüten Bahattin Demirbilek'in o dönemde sarı kırmızılıların başkanlığına aday olacağı söylentileri çıkmıştı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:52
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