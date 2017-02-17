Krasnodarlı yöneticiden gönderme
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Krasnodar yöneticisi Bahattin Demirbilek, Fenerbahçelileri kızdıran bir mesaj verdi.
Adı bir dönem Galatasaray yönetimiyle de anılan inşaat firması sahibi Demirbilek, Futbol Arena'da yer alan açıklamasında "Çok iyi bir Galatasaraylıyım. Bizim gönlümüz, rengimiz belli. Biz Galatasaraylıyız" dedi.
Hatırlanacağı üzere Bahattin Demirbilek'in adı Duygun Yarsuvat döneminde Galatasaray camiası tarafından başkanlık için hazırlanıyor şeklinde duyulmuştu. Rusya'da büyük yatırımlar yapan ve halen Rusya takımlarından Kuban Krasnador'da Asbaşkanlık görevini yürüten Bahattin Demirbilek'in o dönemde sarı kırmızılıların başkanlığına aday olacağı söylentileri çıkmıştı.
Hatırlanacağı üzere Bahattin Demirbilek'in adı Duygun Yarsuvat döneminde Galatasaray camiası tarafından başkanlık için hazırlanıyor şeklinde duyulmuştu. Rusya'da büyük yatırımlar yapan ve halen Rusya takımlarından Kuban Krasnador'da Asbaşkanlık görevini yürüten Bahattin Demirbilek'in o dönemde sarı kırmızılıların başkanlığına aday olacağı söylentileri çıkmıştı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Krasnodarlı yöneticiden gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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