 Haftanın oyuncusu Cenk Tosun seçildi – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Cenk Tosun seçildi" /> Cenk Tosun seçildi" />
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Haftanın oyuncusu seçildi

    Haftanın oyuncusu Cenk Tosun seçildi

    Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu , son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" seçildi.

    'nın internet sitesinde yapılan oylamada, siyah-beyazlıların İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 71'ini alarak son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.

    İngiliz temsilcisi Manchester United'ın sahasında Fransa'nın Saint-Etienne takımını 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ise oyların yüzde 18'ini alarak son 32 turu ilk maçlarının en iyi 2. oyuncusu seçildi.

    İtalyan ekibi Roma'nın konuk olduğu İspanyol temsilcisi Villarreal'i 4-0'lık skorla geçtiği müsabakada rakip fileleri 3 kez havalandıran Bosna-Hersekli futbolcu Edin Dzeko, oyların yüzde 8'ine sahip olarak son 32 turu ilk karşılaşmalarının en iyi 3'üncü oyuncusu oldu.

    Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giyen Alexandre Lacazette ise yüzde 3 oyla son 32 turu ilk maçlarının en iyi 4'üncü oyuncusu seçildi. Fransız futbolcu, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı deplasmanda 4-1 yendikleri maçta takımı adına iki gol kaydetti.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:00
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