Haftanın oyuncusu Cenk Tosun seçildi
Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, siyah-beyazlıların İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 71'ini alarak son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.
İngiliz temsilcisi Manchester United'ın sahasında Fransa'nın Saint-Etienne takımını 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ise oyların yüzde 18'ini alarak son 32 turu ilk maçlarının en iyi 2. oyuncusu seçildi.
İtalyan ekibi Roma'nın konuk olduğu İspanyol temsilcisi Villarreal'i 4-0'lık skorla geçtiği müsabakada rakip fileleri 3 kez havalandıran Bosna-Hersekli futbolcu Edin Dzeko, oyların yüzde 8'ine sahip olarak son 32 turu ilk karşılaşmalarının en iyi 3'üncü oyuncusu oldu.
Fransa'nın Olympique Lyon takımında forma giyen Alexandre Lacazette ise yüzde 3 oyla son 32 turu ilk maçlarının en iyi 4'üncü oyuncusu seçildi. Fransız futbolcu, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı deplasmanda 4-1 yendikleri maçta takımı adına iki gol kaydetti.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:00
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
Toplam 3
Yorum
AKB HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ.ADAMLARIN HOCASININ AKLINI ÇEL.SONRA DA BASKIN ÇIK. P.TESİ OYNAMAYA DA İTİRAZ HA.FENER KAÇ MAÇ OYNADI SENDE OYNA.
- Galatasaray'da Rizespor mesaisi
Toplam 11
Yorum
GS afferim Tudor, oyle antreman yaptirki onlara verilen paralar bosuna gitmesin
- Kjaer'den sert sözler
Toplam 17
Yorum
AKB ÖYLE SEZONLAR FENER TAKIMINI İZLEDİM Kİ HOCA GİBİ HOCALAR, FUTBOLCU GİBİ FUTBOLCULARDI. HAYDİ BAŞKAN .YILMAZ VURALLA ÖZLENEN TAKIMI BULALIM
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