Gecenin sürprizi! Tottenham yıkıldı
UEFA Avrupa Ligi son 32 tur maçında Tottenham, deplasmanda Gent'e 1-0 yenildi.
Gent, seyircisi önünde konuk ettiği güçlü rakibini 1-0'lık skorla yendi. Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 59. dakikada Perbet kaydetti. Bu skorun ardından Gent, rövanş öncesi avantajlı skorla sahadan ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan diğer maçlar şu skorlarla tamamlandı;
Alkmaar 1-4 Lyon
Astra 2-2 Genk
Ludogorets 1- 2 FC Copenhagen
FK Rostov 4-0 Sparta Prag
Celta Vigo 0-1 Shakhtar
Monchengladbach 0-1 Fiorentina
Anderlecht 2-0 Zenit
Athletic Bilbao 3-2 APOEL
Legia Varşova 0-0 Ajax
Manchester United 3-0 St. Etienne
PAOK 0-3 Schalke 04
Villarreal 0-4 Roma
Fiorentinalı Bernardeschi'den Borussia Mönchengladbach karşısında inanılmaz frikik golü. pic.twitter.com/Q09wno68WD— Fotomaç (@fotomac) 16 Şubat 2017
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:41
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Gecenin sürprizi! Tottenham yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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