Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Krasnodar'ın Fenerbahçe'ye attığı gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.
Krasnoda Fenerbahçe karşısında 3. dakika 8. saniyde 1-0 öne geçerken bu gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.
Fenerbahçe'nin yediği en erken gol, 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildikleri Lille maçında 2. dakika 4. saniyede atılmıştı
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:46
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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