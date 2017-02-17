 Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti

    Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti

    Krasnodar'ın Fenerbahçe'ye attığı gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.

    Krasnoda Fenerbahçe karşısında 3. dakika 8. saniyde 1-0 öne geçerken bu gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.

    Fenerbahçe'nin yediği en erken gol, 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildikleri Lille maçında 2. dakika 4. saniyede atılmıştı

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:46
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