 Atina'da saha karıştı – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Atina'da saha karıştı

    Atina'da saha karıştı

    Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaştığı maçta kartlar havada uçuştu. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta 8 sarı 1 kırmızı kart çıktı, Olympiakos maçı 10 kişi tamamladı.

    Eski Trabzonsporlu Oscar 'nun formasını giydiği Olympiakos karşısında etkili bir performans ortaya koyan Osmanlıspor, Karaiskakis Stadı'ndan avantajlı bir skorla döndü.

    Yunan temsilcisi bu maçta savunmasının önemli ismi Bruno Viana'yı da kaybetti.

    Brezilyalı oyuncu 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken rövanş maçına da cezalı duruma düştü. Mücadelenin 74. dakikasında köşe vuruşu sonrasında Viana'nın Vaclav Prochazka'ya yaptığı faulün ardından Brezilyalı oyuncu, Osmanlısporlu Prochazka'ya tekme atınca hakem direkt olarak kırmızı kartına başvurdu.

    Bu pozisyonun ardından saha bir anda karışırken Cardozo ile Osmanlısporlu futbolcular uzun süre tartıştı.

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:20
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