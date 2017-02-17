Atina'da saha karıştı
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaştığı maçta kartlar havada uçuştu. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta 8 sarı 1 kırmızı kart çıktı, Olympiakos maçı 10 kişi tamamladı.
Eski Trabzonsporlu Oscar Cardozo'nun formasını giydiği Olympiakos karşısında etkili bir performans ortaya koyan Osmanlıspor, Karaiskakis Stadı'ndan avantajlı bir skorla döndü.
Yunan temsilcisi bu maçta savunmasının önemli ismi Bruno Viana'yı da kaybetti.
Brezilyalı oyuncu 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken rövanş maçına da cezalı duruma düştü. Mücadelenin 74. dakikasında köşe vuruşu sonrasında Viana'nın Vaclav Prochazka'ya yaptığı faulün ardından Brezilyalı oyuncu, Osmanlısporlu Prochazka'ya tekme atınca hakem direkt olarak kırmızı kartına başvurdu.
Bu pozisyonun ardından saha bir anda karışırken Cardozo ile Osmanlısporlu futbolcular uzun süre tartıştı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:20
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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