 Advocaat'tan kadro dışı tehdidi – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Advocaat'tan kadro dışı tehdidi

    Advocaat'tan kadro dışı tehdidi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Krasnodar maçı sonrası köklü rotasyon yapılacağının sinyalini verdi.

    Hollandalı teknik adam şu açıklamaları yaptı:

    "Deplasmandaki bir maça üst düzey mücadele ile çıkmalısınız. Bu şekilde mücadele edilmez. Bugün çok fazla oyuncumuz sahada yoktu. Böyle maçlarda savaşmalısınız ancak bazı oyuncularımız bunu yapmadı. Emenike'den bu kadar uzun süre sonra fark yaratmasını bekleyemezsiniz. Farkı başka oyunculardan bekledim ama göremedim. Kadroda değişiklik olacağını göreceksiniz. Hatta bunu pazar günü de görebilirsiniz. Oynamayı hak eden başka oyuncularım da var. İkinci maçta maçı en azından 2-0 kazanıp turu geçebiliriz. Çok fazla oyuncumuz sahada yoktu. Herkes iyi oynamalıydı."

    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:37
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