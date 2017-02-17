Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı sonrası köklü rotasyon yapılacağının sinyalini verdi.
Hollandalı teknik adam şu açıklamaları yaptı:
"Deplasmandaki bir maça üst düzey mücadele ile çıkmalısınız. Bu şekilde mücadele edilmez. Bugün çok fazla oyuncumuz sahada yoktu. Böyle maçlarda savaşmalısınız ancak bazı oyuncularımız bunu yapmadı. Emenike'den bu kadar uzun süre sonra fark yaratmasını bekleyemezsiniz. Farkı başka oyunculardan bekledim ama göremedim. Kadroda değişiklik olacağını göreceksiniz. Hatta bunu pazar günü de görebilirsiniz. Oynamayı hak eden başka oyuncularım da var. İkinci maçta maçı en azından 2-0 kazanıp turu geçebiliriz. Çok fazla oyuncumuz sahada yoktu. Herkes iyi oynamalıydı."
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:37
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Advocaat'tan kadro dışı tehdidi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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