Şenol Güneş: "Güzel bir galibiyet aldık"

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem oyun hem de skor olarak iyi sonuç aldıklarını belirterek, "Rakibin taraftarları olağanüstü destek oldu. Dolu tribüne karşı güzel oynadık. Zaman zaman pozisyon verdik ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de mağlup oldukları Kardemir Karabükspor maçında kendileri adına olumsuz bir tablo çizdiklerini vurgulayan Güneş, "O maçta hiçbir şey yapmadık. Koşarsanız, iyi niyetle mücadele ederseniz sonuç alırsınız. Burada oyuncular savaştı." değerlendirmesinde bulundu.

HAPOEL BEER-SHEVA TARAFTARLARINA DAVET

İsrailli bir gazeteci, Hapoel Beer-Sheva taraftarlarının rövanş maçına da gelmek istediğini ifade etti.

Güneş, bunun üzerine şunları kaydetti:

"Çok güzel taraftar vardı. Atmosfer çok güzeldi. Skora rağmen destek devam etti, fair play devam etti. Temennim o ki Türkiye'ye de gelsinler. Herhangi olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Taraftarların kendi takımlarına desteği bizim oyuncularımızın da motivasyonunu artırdı. Kendi sahamızdaki taraftar etkisini zaman zaman gördük. Futbol, sevgi ve rekabet olmalı. Futbolun keyfi çıkarılmalı. Gelirlerse misafirperver şekilde ağırlamak isteriz. Taraftarlarımızın olumsuz bir durumu olmayacaktır."

BAKHAR: "KÖTÜ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar ise kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Rövanş maçının kendileri için zor olacağını anlatan Bakhar, "Haftaya herhalde pek fazla şansımız yok. Biz pozisyonları değerlendiremedik ancak Beşiktaş bulduğu pozisyonları gole çevirdi." ifadelerini kullandı.