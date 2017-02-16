Şenol Güneş: "Güzel bir galibiyet aldık"
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maçın kendileri için güzel geçtiğini ve mutlu olduklarını söyledi.
Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem oyun hem de skor olarak iyi sonuç aldıklarını belirterek, "Rakibin taraftarları olağanüstü destek oldu. Dolu tribüne karşı güzel oynadık. Zaman zaman pozisyon verdik ama hak ettiğimiz galibiyeti aldık." dedi.
Spor Toto Süper Lig'de mağlup oldukları Kardemir Karabükspor maçında kendileri adına olumsuz bir tablo çizdiklerini vurgulayan Güneş, "O maçta hiçbir şey yapmadık. Koşarsanız, iyi niyetle mücadele ederseniz sonuç alırsınız. Burada oyuncular savaştı." değerlendirmesinde bulundu.
HAPOEL BEER-SHEVA TARAFTARLARINA DAVET
İsrailli bir gazeteci, Hapoel Beer-Sheva taraftarlarının rövanş maçına da gelmek istediğini ifade etti.
Güneş, bunun üzerine şunları kaydetti:
"Çok güzel taraftar vardı. Atmosfer çok güzeldi. Skora rağmen destek devam etti, fair play devam etti. Temennim o ki Türkiye'ye de gelsinler. Herhangi olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Taraftarların kendi takımlarına desteği bizim oyuncularımızın da motivasyonunu artırdı. Kendi sahamızdaki taraftar etkisini zaman zaman gördük. Futbol, sevgi ve rekabet olmalı. Futbolun keyfi çıkarılmalı. Gelirlerse misafirperver şekilde ağırlamak isteriz. Taraftarlarımızın olumsuz bir durumu olmayacaktır."
BAKHAR: "KÖTÜ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"
Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar ise kötü bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.
Rövanş maçının kendileri için zor olacağını anlatan Bakhar, "Haftaya herhalde pek fazla şansımız yok. Biz pozisyonları değerlendiremedik ancak Beşiktaş bulduğu pozisyonları gole çevirdi." ifadelerini kullandı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Toplam 31
Yorum
MalatyalıKartal44 Başkan yapma yav...Bir de ağlamasan daha iyi olacak he...Otur bi sakinleş...
- Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
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Yorum
hehehe Fenerbahce Tarih yazmaya devam ediyor.
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Toplam 16
Yorum
Mate Geç bile kalındı altyapıdan genç oynat hiç olmazsa gençtir deriz onuda yapmıyorlar yatarak para kazanıyorlar as bildiklerimiz
Şenol Güneş: "Güzel bir galibiyet aldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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