Osmanlı Atina kapısında
Mor-sarılılar, son 32 turu ilk maçında olympiakos karşısında sahne alıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde grubundan lider çıkarak tarih yazan temsilcimiz, Marinli, Cardozolu kırmızı-beyazlılar’la Pire’de saat 21.00’de kozlarını paylaşacak.
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında bugün Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşma, 21.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Daha önce Ankaraspor adıyla 2005-06'da katıldığı İntertoto Kupası'nda 2. turda elenen temsilcimiz, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa Ligi'nde elemelerden namağlup çıkıp, grubundan lider yükselerek ilkleri başardı. Mor-sarılılarda sakat olan Nijeryalı Aminu Umar dışında eksik yok.
OLYMPİAKOS FORMDA
Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne kalan Olympiakos'ta tanıdık isimler dikkat çekiyor. Daha önce Sivasspor'da oynayan stoper Manuel da Costa cezalı olduğu için oynamazken, Trabzonsporlu eski yıldızlar golcü Oscar Cardozo ve orta saha Marko Marin, kadroda yer alıyorlar. Ligde Panionios'un 13 puan önünde şampiyonluğa koşan kırmızı- beyazlılar, bu sezon evinde tek yenilgisini Avrupa Ligi'nde APOEL karşısında aldı. Temsilcimiz güçlü rakibiyle Başkent'teki rövanşı 23 Şubat'ta yapacak.
KOMŞU'YA ÜSTÜNÜZ
Yunan ve Türk kulüpleri daha önce 19 kez karşılaştı. Bu maçların 9'unu Türk, 4'ünü Yunan ekipleri kazandı, 6 karşılaşma da berabere bitti. Olympiakos ise temsilcilerimizle 3 karşılaşmaya çıkarken, 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
OLYMPİAKOS FORMDA
Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne kalan Olympiakos'ta tanıdık isimler dikkat çekiyor. Daha önce Sivasspor'da oynayan stoper Manuel da Costa cezalı olduğu için oynamazken, Trabzonsporlu eski yıldızlar golcü Oscar Cardozo ve orta saha Marko Marin, kadroda yer alıyorlar. Ligde Panionios'un 13 puan önünde şampiyonluğa koşan kırmızı- beyazlılar, bu sezon evinde tek yenilgisini Avrupa Ligi'nde APOEL karşısında aldı. Temsilcimiz güçlü rakibiyle Başkent'teki rövanşı 23 Şubat'ta yapacak.
KOMŞU'YA ÜSTÜNÜZ
Yunan ve Türk kulüpleri daha önce 19 kez karşılaştı. Bu maçların 9'unu Türk, 4'ünü Yunan ekipleri kazandı, 6 karşılaşma da berabere bitti. Olympiakos ise temsilcilerimizle 3 karşılaşmaya çıkarken, 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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