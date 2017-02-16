Olympiakos - Osmanlıspor maçında saha karıştı
Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaştığı maçta kartlar havada uçuştu. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta 8 sarı 1 kırmızı kart çıktı, Olympiakos maçı 10 kişi tamamladı.
Eski Trabzonsporlu Oscar Cardozo'nun formasını giydiği Olympiakos karşısında etkili bir performans ortaya koyan Osmanlıspor, Karaiskakis Stadı'ndan avantajlı bir skorla döndü.
Yunan temsilcisi bu maçta savunmasının önemli ismi Bruno Viana'yı da kaybetti.
Mücadelenin 74. dakikasında 10 kişi kaldı. Köşe vuruşu sonrasında Viana'nın, Vaclav Prochazka'ya yaptığı faulün atdından Brezilyalu oyuncu yerde kalan Vaclav Prochazka'ya tekme atınca Fransız hakem Ruddy Buquet, kırmızı kartını Bruno Viana'ya çıkardı.
Bu pozisyonun ardından saha bir anda karışırken Cardozo ile Osmanlısporlu futbolcular uzun süre tartıştı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
- ''G.Saray hep kalbimde olacak''
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keşke daha iyi ve erken ayrılsaydık iki taraf içinde daha hayırlı olurdu
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
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Berkay Hoca haklı bence
- Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı
Toplam 19
Yorum
Hazar Ceyhun Yıldırım Demirören'in atadığı Beşiktaşlı hakem FB'yi yendirdi! Aziz bey yarın basın toplantısında geniş bir açıklama yapar.
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