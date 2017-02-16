 Olympiakos - Osmanlıspor maçında saha karıştı – Fotomaç – 16 Şubat 2017 Olympiakos - Osmanlıspor maçında saha karıştı" /> Olympiakos - Osmanlıspor maçında saha karıştı" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    maçında saha karıştı

    Olympiakos - Osmanlıspor maçında saha karıştı

    Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaştığı maçta kartlar havada uçuştu. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta 8 sarı 1 kırmızı kart çıktı, Olympiakos maçı 10 kişi tamamladı.

    Eski Trabzonsporlu Oscar 'nun formasını giydiği Olympiakos karşısında etkili bir performans ortaya koyan Osmanlıspor, Karaiskakis Stadı'ndan avantajlı bir skorla döndü.

    Yunan temsilcisi bu maçta savunmasının önemli ismi Bruno Viana'yı da kaybetti.

    Mücadelenin 74. dakikasında 10 kişi kaldı. Köşe vuruşu sonrasında Viana'nın, Vaclav Prochazka'ya yaptığı faulün atdından Brezilyalu oyuncu yerde kalan Vaclav Prochazka'ya tekme atınca Fransız hakem Ruddy Buquet, kırmızı kartını Bruno Viana'ya çıkardı.

    Bu pozisyonun ardından saha bir anda karışırken Cardozo ile Osmanlısporlu futbolcular uzun süre tartıştı.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olympiakos - Osmanlıspor maçında saha karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.