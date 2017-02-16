Kjaer'den sert sözler
Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer, Krasnodar maçı sonrası takımın hücum organizasyonunu eleştirdi. Rakibe az pozisyon verdiklerini söyleyen Kjaer, "Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz. Girdiğimiz pozisyonlar, sadece tesadüf eseri girdiğimiz pozisyonlar olmamalı" diye konuştu.
Krasnodar-Fenerbahçe maçının ardından Danimarkalı yıldız Simon Kjaer, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
İşte Simon Kjaer'in flaş röportajdaki sözleri:
"Maçın daha 3. dakikasında kalenizde gol görüyorsanız, önünüzde büyük engel olarak karşınıza çıkıyor bu durum. İşinizi zorlaştırıyor böyle bir gol yemek. Oyunumuzu geliştirmeliyiz. Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz. Girdiğimiz pozisyonlar, sadece tesadüf eseri girdiğimiz pozisyonlar olmamalı. Bunun üzerine çalışmalıyız. Gol atabilseydik daha iyi olurdu. 1-0'lık skor, oyunumuzu gözönünde bulundurunca iyi bir skor. Artık hafta sonunu düşüneceğiz. Sonra tekrar bu maça bakacağız."
"SKRTEL'İN YOKLUĞU MAZERET OLAMAZ"
"Roman bence bu akşam çok iyi iş çıkardı. Yapmamız gereken işleri yaptığımızı düşünüyoruz. Az pozisyon verdik onlara. Bu kadar pozisyon her maçta verebilirsiniz. Kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar var tabii ki ama Roman gayet iyi iş çıkardı. Kim oynarsa oynasın benim için rahat, güveniyorum. Skrtel'in yokluğu bir mazeret olamaz."
KADIKÖY'DEKİ RÖVANŞ MAÇI HAKKINDA...
"İkinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bu sezon öyle maçlar gördük ki tamamen farklı bir takım oluyoruz. Taraftarımızın desteğiyle iyi bir karşılaşma çıkaracağımıza eminim."
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:45
- Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Toplam 7
Yorum
kartal ya avrupa sizin neyinize süt kupası neyinize yetmiyor ...
- ''Git tavuk döner dükkanı aç''
Toplam 6
Yorum
Ali Okadar yol git de bir şut bile atamadan geri gel.tam kepazelik
- "Geriye dönüp baktığımda..."
Toplam 2
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Tarafsız Eskisehir hata yaptı bu adam alpaydan daha beter yazık koca sezonu uçuruma attılar
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