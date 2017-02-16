 Gecenin sürprizi! Tottenham yıkıldı – Fotomaç – 16 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gecenin sürprizi! Tottenham yıkıldı

    Gecenin sürprizi! Tottenham yıkıldı

    son 32 tur maçında Tottenham, deplasmanda Gent'e 1-0 yenildi.

    Gent, seyircisi önünde konuk ettiği güçlü rakibini 1-0'lık skorla yendi. Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 59. dakikada Perbet kaydetti. Bu skorun ardından Gent, rövanş öncesi avantajlı skorla sahadan ayrıldı.

    'nde oynanan diğer maçlar şu skorlarla tamamlandı;

    Alkmaar 1-4 Lyon
    Astra 2-2 Genk
    Ludogorets 1- 2 FC Copenhagen
    FK Rostov 4-0 Sparta Prag
    Celta Vigo 0-1 Shakhtar
    Monchengladbach 0-1 Fiorentina
    Anderlecht 2-0 Zenit
    Athletic Bilbao 3-2 APOEL
    Legia Varşova 0-0 Ajax
    Manchester United 3-0 St. Etienne
    PAOK 0-3 Schalke 04
    Villarreal 0-4 Roma

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gecenin sürprizi! Tottenham yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.