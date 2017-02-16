Gecenin sürprizi! Tottenham yıkıldı
UEFA Avrupa Ligi son 32 tur maçında Tottenham, deplasmanda Gent'e 1-0 yenildi.
Gent, seyircisi önünde konuk ettiği güçlü rakibini 1-0'lık skorla yendi. Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 59. dakikada Perbet kaydetti. Bu skorun ardından Gent, rövanş öncesi avantajlı skorla sahadan ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan diğer maçlar şu skorlarla tamamlandı;
Alkmaar 1-4 Lyon
Astra 2-2 Genk
Ludogorets 1- 2 FC Copenhagen
FK Rostov 4-0 Sparta Prag
Celta Vigo 0-1 Shakhtar
Monchengladbach 0-1 Fiorentina
Anderlecht 2-0 Zenit
Athletic Bilbao 3-2 APOEL
Legia Varşova 0-0 Ajax
Manchester United 3-0 St. Etienne
PAOK 0-3 Schalke 04
Villarreal 0-4 Roma
Fiorentinalı Bernardeschi'den Borussia Mönchengladbach karşısında inanılmaz frikik golü. pic.twitter.com/Q09wno68WD— Fotomaç (@fotomac) 16 Şubat 2017
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
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Toplam 31
Yorum
MalatyalıKartal44 Başkan yapma yav...Bir de ağlamasan daha iyi olacak he...Otur bi sakinleş...
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Toplam 13
Yorum
hehehe Fenerbahce Tarih yazmaya devam ediyor.
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Toplam 16
Yorum
Mate Geç bile kalındı altyapıdan genç oynat hiç olmazsa gençtir deriz onuda yapmıyorlar yatarak para kazanıyorlar as bildiklerimiz
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