Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Krasnodar'ın Fenerbahçe'ye attığı gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.
Krasnoda Fenerbahçe karşısında 3. dakika 8. saniyde 1-0 öne geçerken bu gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.
Fenerbahçe'nin yediği en erken gol, 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildikleri Lille maçında 2. dakika 4. saniyede atılmıştı
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:36
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Toplam 10
Yorum
Tebrikler Kim sorduysa iyi eleştirel soru olmuş tebrikler..
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Toplam 12
Yorum
metinn resmen bjk yi kollamaktadir federasyon ne demek avrupada maci var iki klube sordunmu tarihi degsitirirken sn demirören adil olll
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Yorum
metinn bi zamanlar k.karabukten alirken emenike hit diyrodunuz buyuk golcu oyuncu ne oldu iki sene gecmeden tu kaka oldu adam bide laf atiyronuz
Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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