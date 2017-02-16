Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti

Krasnoda Fenerbahçe karşısında 3. dakika 8. saniyde 1-0 öne geçerken bu gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.

Fenerbahçe'nin yediği en erken gol, 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildikleri Lille maçında 2. dakika 4. saniyede atılmıştı