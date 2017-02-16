Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaştı. Krasnodar takımı ile aynı isimli statta oynanan ve Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Krzliak'ın yönettiği maçta skoru Viktor Claesson'un henüz ilk dakikalarda attığı kafa golü belirledi. Temsilcimiz Fenerbahçe, İsveçli oyuncunun 3. dakikada gelen golüne cevap veremeyince sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Bu eşleşmede son 16'ya kalacak takımı belirleyecek rövanş maçı 22 Şubat Çarşamba günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.





MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Martynovich'in pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Wanderson'un ortasında penaltı noktası üzerinde Claesson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

38. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ramirez'in pasında Podberezkin'in yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Volkan kurtardı.

40. dakikada Lens'in kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.



48. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Kaleshin'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



61. dakikada Wanderson'un ceza sahasının hemen dışından şutunda top farklı şekilde auta çıktı.



67. dakikada Lens'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sow'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Kritsyuk'ta kaldı.



82. dakikada Kjaer'in uzun pasında Lens'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Fernandao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla yapılan maçta, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel'e cezası nedeniyle Krasnodar mücadelesinde görev veremedi. Advocaat, Bursaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'yu yedeğe çekti.

Advocaat, bu oyuncuların yerine Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter ve Emmanuel Emenike'yi görevlendirdi.

Fenerbahçe, Krasnodar maçına, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow, Emenike 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımda, Fabiano, Ozan Tufan, Fernandao, İsmail Köybaşı, Van der Wiel, Yiğithan Güveli ve Chahechouhe yedek kulübesinde oturdu.

EMENİKE, 2 AY SONRA SAHADA

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, 2 ay sonra sarı-lacivertli takımla resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli formayı son olarak 15 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan Amed Sportif Faaliyetler maçında giyen Emenike, 17 Aralık'ta kadro dışı bırakıldı. Şubat ayının başında affedilen Krasnodar maçına ilk 11'de başladı. Ayrıca Emenike ile kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Hollandalı Gregory van der Wiel de ilk kez kadroya alındı.

KRASNODAR, İKİ AY SONRA RESMİ MAÇA ÇIKTI

Rus temsilcisi Krasnodar, yaklaşık 2 ay sonra resmi maça çıktı. Rusya Premier Lig'e 5 Aralık 2016'da yapılan maçlarla ara verilirken, Krasnodar son resmi karşılaşmasını 8 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice takımıyla yaptı.