"Eleştirenlere teşekkür ediyorum"
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un 3-1 kazandıkları Hapoel Beer Sheva maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.
Siyah-beyazlıların ilk golünde yaptığı vuruşun topun rakipe çarpması nedeniyle golün kendisine yazılmamasını değerlendiren milli futbolcu "Gol oldu ya, kime yazıldığı önemli değil. Takım öne geçti, sevindirici bir olaydı. Oraya gidip defansı çektim, sıyırttım topu hafif; defansa çarpıp gol oldu. Akabinde hemen bir gol yedik, şanssız bir gol yedik" dedi.
Devre arasında gereken teknik direktör Şenol Güneş'in kendilerini iyi motive ettiğini söyleyen Tosun, "İkinci yarıya baskılı başladık. Benim golümle öne geçtik. Golden sonra yüzde yüz oyunun hakimi bizdik. Son dakikada gelen 3-1 ile rahat bir sonuçla döneceğiz. Akhisar ve Gençler maçına konsantre olma vakti geliyor." ifadelerini kullandı.
Kendi performansına da değinen Cenk, "Ben kulaklarımı kapatıp, işimi yapmaya çalışıyorum. Çalışınca Allah yardım ediyor. 2 golle takıma faydalı olduğumu düşünüyorum. İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Eleştirenlere teşekkür ediyorum. Ben işime bakıyorum ve takıma faydalı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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Toplam 31
Yorum
MalatyalıKartal44 Başkan yapma yav...Bir de ağlamasan daha iyi olacak he...Otur bi sakinleş...
- Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Toplam 13
Yorum
hehehe Fenerbahce Tarih yazmaya devam ediyor.
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Toplam 16
Yorum
Mate Geç bile kalındı altyapıdan genç oynat hiç olmazsa gençtir deriz onuda yapmıyorlar yatarak para kazanıyorlar as bildiklerimiz
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