 CANLI | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    CANLI | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş

    CANLI | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş

    Beşiktaş, İsrail’de Hapoel Beer-Sheva’ya konuk oluyor. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi ile karşılaşıyor. Maç 23.05’te başladı.

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Kara Kartal, avantajlı bir skor arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlılar, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynuyor. İki takım arasındaki mücadele 23.05'te Turner Stadı'nda başladı. Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetiyor. Atkinson'ın yardımcılıklarını ise Stephen Child ve Stuart Burt yapıyor.

    SAAT: 23.05
    STAT: TURNER
    HAKEM: Martin Atkinson
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk.
    HAPOEL: Goresh, Bitton, Turjman, Tzedek, Radi, Nwakaeme, Barda, Hoban, Melikson, Soares, Ogu.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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