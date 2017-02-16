CANLI | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş
Beşiktaş, İsrail’de Hapoel Beer-Sheva’ya konuk oluyor. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi ile karşılaşıyor. Maç 23.05’te başladı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Kara Kartal, avantajlı bir skor arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlılar, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynuyor. İki takım arasındaki mücadele 23.05'te Turner Stadı'nda başladı. Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetiyor. Atkinson'ın yardımcılıklarını ise Stephen Child ve Stuart Burt yapıyor.
SAAT: 23.05
STAT: TURNER
HAKEM: Martin Atkinson
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk.
HAPOEL: Goresh, Bitton, Turjman, Tzedek, Radi, Nwakaeme, Barda, Hoban, Melikson, Soares, Ogu.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:05
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Toplam 6
Yorum
keşke daha iyi ve erken ayrılsaydık iki taraf içinde daha hayırlı olurdu
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Toplam 1
Yorum
Berkay Hoca haklı bence
- Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı
Toplam 19
Yorum
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