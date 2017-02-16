Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı sonrası köklü rotasyon yapılacağının sinyalini verdi.
Hollandalı teknik adam şu açıklamaları yaptı:
"Deplasmandaki bir maça üst düzey mücadele ile çıkmalısınız. Bu şekilde mücadele edilmez. Bugün çok fazla oyuncumuz sahada yoktu. Böyle maçlarda savaşmalısınız ancak bazı oyuncularımız bunu yapmadı. Emenike'den bu kadar uzun süre sonra fark yaratmasını bekleyemezsiniz. Farkı başka oyunculardan bekledim ama göremedim. Kadroda değişiklik olacağını göreceksiniz. Hatta bunu pazar günü de görebilirsiniz. Oynamayı hak eden başka oyuncularım da var. İkinci maçta maçı en azından 2-0 kazanıp turu geçebiliriz. Çok fazla oyuncumuz sahada yoktu. Herkes iyi oynamalıydı."
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:06
- Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Toplam 7
Yorum
kartal ya avrupa sizin neyinize süt kupası neyinize yetmiyor ...
- ''Git tavuk döner dükkanı aç''
Toplam 6
Yorum
Ali Okadar yol git de bir şut bile atamadan geri gel.tam kepazelik
- "Geriye dönüp baktığımda..."
Toplam 2
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Tarafsız Eskisehir hata yaptı bu adam alpaydan daha beter yazık koca sezonu uçuruma attılar
Advocaat'tan kadro dışı tehdidi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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