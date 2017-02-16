23.05 | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş

Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, gözler bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Kara Kartal, avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlılar, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda başlayacak. Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Atkinson'ın yardımcılıklarını ise Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.

SAAT: 23.05

STAT: TURNER

HAKEM: Martin Atkinson

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk.

HAPOEL: Goresh, Bitton, Turjman, Tzedek, Radi, Nwakaeme, Barda, Hoban, Melikson, Soares, Ogu.



