23.05 | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş
Beşiktaş, İsrail’de Hapoel Beer-Sheva’ya konuk oluyor. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi ile karşılaşacak. Maç TSİ 23.05’te başlayacak. Beşiktaş’ta kart cezalıları Beck, Aboubakar ve Adriano yok; Ersan, Rhodolfo, Veli ve Aras da götürülmedi.
Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, gözler bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Kara Kartal, avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlılar, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda başlayacak. Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Atkinson'ın yardımcılıklarını ise Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.
SAAT: 23.05
STAT: TURNER
HAKEM: Martin Atkinson
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk.
HAPOEL: Goresh, Bitton, Turjman, Tzedek, Radi, Nwakaeme, Barda, Hoban, Melikson, Soares, Ogu.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:08
- Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Toplam 7
Yorum
kartal ya avrupa sizin neyinize süt kupası neyinize yetmiyor ...
- ''Git tavuk döner dükkanı aç''
Toplam 6
Yorum
Ali Okadar yol git de bir şut bile atamadan geri gel.tam kepazelik
- "Geriye dönüp baktığımda..."
Toplam 2
Yorum
Tarafsız Eskisehir hata yaptı bu adam alpaydan daha beter yazık koca sezonu uçuruma attılar
23.05 | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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