 23.05 | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    23.05 | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş

    23.05 | Hapoel Beer-Sheva - Beşiktaş

    Beşiktaş, İsrail’de Hapoel Beer-Sheva’ya konuk oluyor. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi ile karşılaşacak. Maç TSİ 23.05’te başlayacak. Beşiktaş’ta kart cezalıları Beck, Aboubakar ve Adriano yok; Ersan, Rhodolfo, Veli ve Aras da götürülmedi.

    Beşiktaş'ta nefesler tutuldu, gözler bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Kara Kartal, avantajlı bir skor için sahaya çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü olarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan siyah-beyazlılar, son 32 turunda rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki mücadele TSİ 23.05'te Turner Stadı'nda başlayacak. Tivibu Spor 2 kanalından yayınlanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek. Atkinson'ın yardımcılıklarını ise Stephen Child ve Stuart Burt yapacak.

    SAAT: 23.05
    STAT: TURNER
    HAKEM: Martin Atkinson
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Cenk.
    HAPOEL: Goresh, Bitton, Turjman, Tzedek, Radi, Nwakaeme, Barda, Hoban, Melikson, Soares, Ogu.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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