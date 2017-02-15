Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

Son 32 turunun ilk maçında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva, Fenerbahçe ile Rusya'dan Krasnodar, Osmanlıspor ile Yunanistan'dan Olympiakos karşı karşıya gelecek.

- Beşiktaş 17. kez katılıyor

İlk adı "UEFA Kupası" olan ve 1971'den beri düzenlenen turnuvanın tecrübeli takımları arasında yer alan Beşiktaş, bu sezon 17. kez bu arenada mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Kupası son 32 turundan devam eden siyah-beyazlı ekip, bu organizasyondaki en önemli başarısını 2002-2003 sezonunda çeyrek finale yükselerek elde etmişti.

İlk turda Bosna-Hersek'ten Sarajevo, ikinci turda İspanya'dan Alaves, üçüncü turda Ukrayna'dan Dinamo Kiev, dördüncü turda Çekya'dan Slavia Prag'ı eleyen Beşiktaş, çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımına elenerek organizasyondaki en iyi derecesini gerçekleştirmişti.

- Fenerbahçe yarı final gördü

Turnuvaya bu sezon 25. kez katılan Fenerbahçe ise en büyük başarısını 2012-2013 sezonunda yarı finale kalarak göstermişti.

Sarı-lacivertli kulüp, grup aşamasından katıldığı turnuvada, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Kıbrıs Rum Kesmi'nden AEL Limassol'u geride bırakarak 13 puanla grubu lider tamamlamıştı.

Son 32 turunda Belarus'tan BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'dan Viktoria Plzen, çeyrek finalde ise İtalya'dan Lazio'yu eleyen Fenerbahçe, yarı finalde Portekiz'in Benfica takımına elenerek turnuvadaki en başarılı derecesini elde etmişti.

Başkent temsilcisi Osmanlıspor ise tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına adını yazdırarak şimdiden önemli bir başarıya imza attı.

Bu sezon Avrupa arenasında yer almayan Galatasaray ise UEFA Kupası'nı (1999-2000) müzesine götüren tek Türk takımı olarak öne çıkıyor.

- Aduriz üst üste ikinci gol krallığı peşinde

Bu sezon Avrupa Ligi'nin gol krallığı yarışında da büyük çekişme yaşanıyor. Turnuvada yoluna devam eden takımlardan 6 gole ulaşan iki oyuncu yer alıyor.

Geçen sezon 10 kez ağları sarsarak Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu olmayı başaran Athletic Bilbao'nun deneyimli İspanyol oyuncusu Aritz Aduriz, bu sezon da krallık yarışında iddialı durumda.

36 yaşındaki Aduriz, 6 golle Avrupa Ligi'nde krallık yarışında ilk sırayı Zenit'te forma giyen Brezilyalı Giuliano ile paylaşıyor.

Roma'nın Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko ile Anderlecht'in Polonyalı oyuncusu Lukasz Teodorczyk da 5 golle krallık yarışının içinde kalmaya devam ederken, aynı sayıda gole imza atan Young Boys'dan Guillaume Hoarau ise takımının turnuvaya veda etmesi nedeniyle yarış dışı kaldı.

Osmanlıspor'un Rumen golcüsü Raul Rusescu da 3 golle yarış içinde yer alan tek Süper Lig oyuncusu konumunda bulunuyor.

- Totti, asistleriyle Roma'ya hayat veriyor

Avrupa Ligi'nde asist krallığında ise Çekya'nın Sparta Prag takımında forma giyen Borek Dockal 6 gol pası vererek ilk sırada yer alıyor.

Çek oyuncuyu, 5 asistle Roma'nın emektar yıldızı Francesco Totti, 4 asistle Fiorentina'dan Nikola Kalinic, Shakhtar Donetsk'ten Marlos ve Zenitli Giuliano izliyor.

Osmanlıspor'un Nijeryalı yıldızı Aminu Umar'ın ise 3 asisti bulunuyor.

- En başarılısı Sevilla

UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı konumunda ise Sevilla yer alıyor. Özelikle son yıllardaki performansıyla dikkati çeken İspanya temsilcisi, kupayı 2006 ve 2007'de üst üste 2 kez kazanma başarısını gösterdi.

Son 3 sezondur da kupayı kimseye kaptırmayan Sevilla, toplam 5 kez Avrupa Ligi şampiyonu olmayı başardı. 4 kez finale kalıp 3 kez kupayı kaldıran takımlardan İtalya'dan Juventus (1977, 1990, 1993) ve Inter (1991, 1994, 1998), İngiltere'den ise Liverpool (1973, 1976, 2001) turnuvanın diğer başarılı ekipleri olarak öne çıkıyor.

- Tüm zamanların golcüsü Larsson

Turnuva tarihinin en golcü oyuncuları listesinde ise eski İsveçli yıldız oyuncu Henrik Larsson açık ara ilk sırada yer alıyor. Feyenoord, Celtic ve Helsingborg formalarıyla Avrupa Ligi'nde 56 maça çıkan Larsson, 40 kez ağları sarstı.

Faal futbolcular arasında ise Klaas-Jan Huntelaar ile Radamel Falcao, Avrupa Ligi'nin en golcüleri arasında yer alıyor.

Hollandalı milli golcü Huntelaar, Heerenveen, Ajax ve Schalke 04 takımlarıyla Avrupa Ligi'nde 40 maçta 33 kez ağları sarstı. Kolombiyalı Falcao ise Porto ve Atletico Madrid formalarıyla 33 maçta 31 kez fileleri havalandırdı. Falcao, ayrıca, Porto formasıyla 2010-11 sezonunda Avrupa Ligi'nde attığı 17 golle bir sezonda en çok ağları sarsan oyuncu olarak dikkati çekiyor.

Listede, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim de yer alıyor. 1993-1997 sezonları arasında Trabzonspor forması giyen ve teknik direktörlük kariyerinde bordo-mavililerin yanı sıra Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Gürcü Şota Arveladze, Avrupa Ligi'nde forma giydiği 44 maçta 27 golle tüm zamanların en golcüleri listesinde 5'inci sırada bulunuyor.