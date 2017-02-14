Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu
Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü yapacakları son 32 turu ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk olacağı karşılaşmayı, Slovakya Futbol Federasyonundan Ivan Kruzliak'ın yöneteceği bildirildi. Krasnodar kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 19.00'da oynanacak müsabakada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Martin Balko ile Tomas Somolani'nin yapacağı aktarıldı.
Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda yapacağı son 32 turu ilk müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson düdük çalacak. Beerşeba kentindeki Turner Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 23.05'te başlayacak mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt üstlenecek.
Organizasyondaki diğer Türk temsilcisi Osmanlıspor'un Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya geleceği son 32 turu mücadelesinde ise Fransa Futbol Federasyonundan Ruddy Buquet görev alacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 21.00'de oynanacak maçın yardımcı hakemleri ise Frederic Cano ve Cyril Gringore olacak.
Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda yapacağı son 32 turu ilk müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson düdük çalacak. Beerşeba kentindeki Turner Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 23.05'te başlayacak mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt üstlenecek.
Organizasyondaki diğer Türk temsilcisi Osmanlıspor'un Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya geleceği son 32 turu mücadelesinde ise Fransa Futbol Federasyonundan Ruddy Buquet görev alacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 21.00'de oynanacak maçın yardımcı hakemleri ise Frederic Cano ve Cyril Gringore olacak.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 16:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Zaferle döneceğiz''
Toplam 6
Yorum
........ GS LI KİMLİĞİNDEN UZAKLAŞMIŞ FANATİK BİR VOLKAN VE AZİZ OLMUŞSUN MEHMET TOPAL. YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE. AKIL YOLUNU KAYBETMİŞSİN. YAZIK.
- Karabükspor Başkanı Tankut'tan şok Igor Tudor açıklaması
Toplam 22
Yorum
evet fenere satsaydın etik olurdu dimi
- Karabükspor Başkanı Tankut'tan şok Igor Tudor açıklaması
Toplam 22
Yorum
UltraArslan 50 Yıllık Galatasaraylıyım böyle bir şey görmedim. Rranck Ribery'yi aldıklarında kızıyorlardı.. Aynısını yaptılar.. Çok çok çok ayıp ...
Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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