 Bifouma kadroda – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Bifouma kadroda

    Bifouma kadroda
    'un, 'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı. Başkent temsilcisinin, UEFA'ya gönderdiği 21 kişilik listede savunma oyuncusu Aykut yer almazken, kadroya dahil edilen futbolcular ise yeni transferler Bifouma ve Luiz Carlos ile Polonyalı savunmacı Lukasz Szukala oldu.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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