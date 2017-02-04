Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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