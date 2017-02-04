Avrupa'ya yeni kadro
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosundan Salih Uçan ve Miroslav Stoch çıkarıldı; Fernandao ve Aatıf Chahechouhe kadroya eklendi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin sezonun ilk bölümünde UEFA'ya gönderdiği listeden çıkarılan Salih Uçan ve Stoch'un yerine Jose Fernandao ile Aatıf Chahechouhe kadroya alındı.
Ayrıca, Büyükşehir Gaziantepspor'a kiralanan Ramazan Civelek'in yerine genç oyuncu Yiğithan Güveli kadroya dahil edildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer verilen sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulundu:
Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Aatıf Chahechouhe, Jeremain Lens, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Jose Fernandao.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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